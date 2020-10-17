我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

小鬼驟逝滿月 訪談遺作逼哭粉絲

記者王郁惠╱綜合報導
小鬼生前接受訪談視頻曝光，網讚帥如木村拓哉。(取材自臉書)
小鬼生前接受訪談視頻曝光，網讚帥如木村拓哉。(取材自臉書)

黃鴻升（小鬼）驟逝滿一個月，社群釋出他生前接受酒商訪談的內容，不少粉絲看了淚崩；而他在影片中穿著酒紅色系西裝，搭配微捲的長髮，也讓不少粉絲讚他帥如木村拓哉。

訪談中，他談到「演員是我進入演藝圈第一件想做的事情，也是我未來想要更加努力的方向，也許我現在沒有辦法再繼續演戲，可能花了太多時間在綜藝上了，但我相信有一天，我會用演員這個角色來養老」。

小鬼以爬山比喻他的演藝之路，「想到另外一座山山底，很抱歉，你必須下來，再爬到另一座山山頂」，在高山時保持謙卑，下山則要享受自己的孤獨；憑「綜藝玩很大」小隊長再度贏來事業高峰，他形容像是「真人秀」，展現真實的自己，帶給大家歡樂，沮喪與難過只能自己承受。

小鬼憶起在接演電影「角頭」時，為了演出阿雄的角色，他將自己關近廁所、失聯24小時，只為感受坐牢的孤寂感，最後說服導演與出資人，成功接到這個角色；他提到盼以演員的身分養老，演別人的哥哥、甚至爸爸，角色不限制，「純粹熱愛表演的人，有表演就會很開心」。也分享在平時積極培養其他興趣，等到遇到低潮，才會更懂得如何走出來。

楊丞琳甫在Instagram發文，再次吐露失去好友小鬼後的心情，「沒感覺過了一個月，彷彿還像剛知道消息那般的不願接受」，楊丞琳也期盼「麻煩時間帶著我過去吧，放下才是最好的選擇」，似乎想讓自己能夠走出痛失好友的哀痛中。

社群 導演 電影

上一則

狄倫拍片受傷有餘悸 人生從此改變

下一則

深田恭子再扮神偷 新劇收視低開

延伸閱讀

小鬼過世滿月遺作曝光 「想靠演戲養老」願望逼哭粉絲

小鬼過世滿月遺作曝光 「想靠演戲養老」願望逼哭粉絲
楊丞琳曬「狗界李榮浩」放閃 網不服：眼睛大多了

楊丞琳曬「狗界李榮浩」放閃 網不服：眼睛大多了
3000人淚別小鬼…追思音樂會 楊丞琳哽咽獻唱

3000人淚別小鬼…追思音樂會 楊丞琳哽咽獻唱
謝霆鋒喊嫂子 李榮浩秒糾正：是楊丞琳

謝霆鋒喊嫂子 李榮浩秒糾正：是楊丞琳

熱門新聞

大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
《陰屍路》最後一季將有24集，分別在在2021年、2022年播出。（取材自豆瓣電影）

「陰屍路」確定11季畫句點 籌拍2部衍生劇續嚇人

2020-10-11 03:00
朱一龍被爆隱婚生子，但遭到駁斥。（取材自微博）

朱一龍遭曝隱婚生子 「兒子和他不同姓」

2020-10-10 02:25
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
周星馳。（本報資料照片）

周星馳遭前女友、金主追債 總額高達2億港幣

2020-10-11 01:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民