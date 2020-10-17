小鬼驟逝滿月 訪談遺作逼哭粉絲

小鬼生前接受訪談視頻曝光，網讚帥如木村拓哉。(取材自臉書)

黃鴻升（小鬼）驟逝滿一個月，社群 釋出他生前接受酒商訪談的內容，不少粉絲看了淚崩；而他在影片中穿著酒紅色系西裝，搭配微捲的長髮，也讓不少粉絲讚他帥如木村拓哉。

訪談中，他談到「演員是我進入演藝圈第一件想做的事情，也是我未來想要更加努力的方向，也許我現在沒有辦法再繼續演戲，可能花了太多時間在綜藝上了，但我相信有一天，我會用演員這個角色來養老」。

小鬼以爬山比喻他的演藝之路，「想到另外一座山山底，很抱歉，你必須下來，再爬到另一座山山頂」，在高山時保持謙卑，下山則要享受自己的孤獨；憑「綜藝玩很大」小隊長再度贏來事業高峰，他形容像是「真人秀」，展現真實的自己，帶給大家歡樂，沮喪與難過只能自己承受。

小鬼憶起在接演電影 「角頭」時，為了演出阿雄的角色，他將自己關近廁所、失聯24小時，只為感受坐牢的孤寂感，最後說服導演 與出資人，成功接到這個角色；他提到盼以演員的身分養老，演別人的哥哥、甚至爸爸，角色不限制，「純粹熱愛表演的人，有表演就會很開心」。也分享在平時積極培養其他興趣，等到遇到低潮，才會更懂得如何走出來。

楊丞琳甫在Instagram發文，再次吐露失去好友小鬼後的心情，「沒感覺過了一個月，彷彿還像剛知道消息那般的不願接受」，楊丞琳也期盼「麻煩時間帶著我過去吧，放下才是最好的選擇」，似乎想讓自己能夠走出痛失好友的哀痛中。