PO同張彩紅照…昆凌被轟「盜圖」 侯佩岑高情商相挺

侯佩岑態度大方，獲網友點讚。（記者曾學仁／攝影）

周杰倫 妻子昆凌日前在網上PO了一張彩紅照片，被網友發現同樣的圖侯佩岑也發過，遭網友砲轟「盜圖」。侯佩岑日前出席活動被問到此事，特別幫昆凌緩頰，「沒關係，美圖大家共享啦」。

綜合媒體報導，昆凌日前在Instagram限時動態PO出一張彩虹風景照，被網友指出是盜侯佩岑的圖，她先急忙秒刪之後，立刻回應「這是一張建商傳給我們的照片，我們當時就在信義聯勤，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多」，接著更還tag老公周杰倫「好險不是＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了，哈哈哈。」而周杰倫則回應：「這其實是蠻白痴的新聞」

雖然做出澄清，但仍有不少網友酸言酸語攻擊昆凌。有網友仗義執言，「有些人怎麼總是說別人沒文化，昆凌也是回覆事實啊，就是別人發給他的，怎麼網友不信就要罵人家昆凌呢？昆凌招誰惹誰了？從頭到尾都是網友在高潮」，這段網友留言隨後被侯佩岑點讚，似乎也認同網友的說法。

有網友大讚侯佩岑風度好，但仍有網友酸，「對比兩人的回應，覺得昆淩low爆」、「要來看周董怎麼收拾這個局」、「兩個人根本沒放在心上，一切都是網友吵出來的」、「覺得兩個人的回應都很有腦袋啊」。