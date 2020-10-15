前夫變閨密男友 張玉嬿首演舞台劇怒飆髒話

王琄（左起）、楊麗音、張玉嬿、蕭艾一起演出舞台劇「同學會！同鞋~」。（記者蘇健忠╱攝影）

有「最美黛玉」、「第一媳婦」封號的台灣 資深女星張玉嬿，今年加入全民大劇團「同學會！同鞋～」舞台劇 演出，但她自曝其實有「舞台恐懼」，入行多年來遲遲不敢接舞台劇，9月初到台中首演時，她壓力大到暴瘦5公斤，一度還有些後悔接戲，面對同劇演員蕭艾、王琄、楊麗音等舞台劇老手，她更形容這些人功力如「八仙過海」，自嘲「跟自己過不去」：「不是拿磚頭砸腳，簡直是直接砸頭了！」好在台中場演出成果獲好評，自己也像「任督二脈都被打通了」。

張玉嬿畢業於北藝大戲劇系，但離開校園即進入電視圈，一演就是30年，對她而言，「舞台劇」像是「前世的事情」，「遙遠、陌生，又有點熟悉」，這回她重返劇場，坦言考慮很久，最後想想也許老天爺安排，戲劇是她接觸表演的起始，如今也像「生命回歸」。

第一齣舞台劇即接下重擔，張玉嬿不僅要挑起原是方芳芳的「校花」角色，還要在台上與曾拿下25座金鐘獎演員拚氣場，劇中她失婚，又得知閨密男友竟是自己的前夫，氣到飆髒話，張玉嬿坦言排練時一度飆不出口，但正式演出時，才感受到這台詞是很重要的情緒出口，導演 笑著說，為了讓角色完整，也是要讓古墓派仙女罵髒話。

演藝圈憾事頻傳，被問若生命只剩一年，會為自己做什麼事留下紀念，楊麗音直率表達：「要軋遍全世界所有帥哥！」張玉嬿很務實派，表示：「我會先把生命倒著走，先處理墓地，把身後事決定好，向所愛的人、在乎的人好好道別。」