我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

前夫變閨密男友 張玉嬿首演舞台劇怒飆髒話

娛樂新聞組╱綜合報導
王琄（左起）、楊麗音、張玉嬿、蕭艾一起演出舞台劇「同學會！同鞋~」。（記者蘇健忠╱攝影）
王琄（左起）、楊麗音、張玉嬿、蕭艾一起演出舞台劇「同學會！同鞋~」。（記者蘇健忠╱攝影）

有「最美黛玉」、「第一媳婦」封號的台灣資深女星張玉嬿，今年加入全民大劇團「同學會！同鞋～」舞台劇演出，但她自曝其實有「舞台恐懼」，入行多年來遲遲不敢接舞台劇，9月初到台中首演時，她壓力大到暴瘦5公斤，一度還有些後悔接戲，面對同劇演員蕭艾、王琄、楊麗音等舞台劇老手，她更形容這些人功力如「八仙過海」，自嘲「跟自己過不去」：「不是拿磚頭砸腳，簡直是直接砸頭了！」好在台中場演出成果獲好評，自己也像「任督二脈都被打通了」。

張玉嬿畢業於北藝大戲劇系，但離開校園即進入電視圈，一演就是30年，對她而言，「舞台劇」像是「前世的事情」，「遙遠、陌生，又有點熟悉」，這回她重返劇場，坦言考慮很久，最後想想也許老天爺安排，戲劇是她接觸表演的起始，如今也像「生命回歸」。

第一齣舞台劇即接下重擔，張玉嬿不僅要挑起原是方芳芳的「校花」角色，還要在台上與曾拿下25座金鐘獎演員拚氣場，劇中她失婚，又得知閨密男友竟是自己的前夫，氣到飆髒話，張玉嬿坦言排練時一度飆不出口，但正式演出時，才感受到這台詞是很重要的情緒出口，導演笑著說，為了讓角色完整，也是要讓古墓派仙女罵髒話。

演藝圈憾事頻傳，被問若生命只剩一年，會為自己做什麼事留下紀念，楊麗音直率表達：「要軋遍全世界所有帥哥！」張玉嬿很務實派，表示：「我會先把生命倒著走，先處理墓地，把身後事決定好，向所愛的人、在乎的人好好道別。」

舞台劇 台灣 導演

上一則

鋼琴旁邊有個寶寶…郎朗宣布要當爸了

下一則

58歲梁朝偉崩壞照被曝 網驚呼：髮際線太真實

延伸閱讀

遇見一隻小郊狼

遇見一隻小郊狼
坐在公路拍美照被罵翻 賈青：我錯了

坐在公路拍美照被罵翻 賈青：我錯了
遭富婆圈排擠？Angelababy：都是好友 不介意站哪裡

遭富婆圈排擠？Angelababy：都是好友 不介意站哪裡
305萬買兇殺閨密 反遭殺手、受害者串通詐騙

305萬買兇殺閨密 反遭殺手、受害者串通詐騙

熱門新聞

大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
《陰屍路》最後一季將有24集，分別在在2021年、2022年播出。（取材自豆瓣電影）

「陰屍路」確定11季畫句點 籌拍2部衍生劇續嚇人

2020-10-11 03:00
資深武打明星王羽榮獲第56屆金馬終身成就獎。（圖：金馬執委會提供）

「獨臂刀王」王羽傳去世 女兒王馨平急澄清：沒有這樣的事

2020-10-09 23:56
梅莉莎班諾伊（左）與合演「女超人」的克里斯伍德結婚，生了兒子。圖／摘自Instagram

「女超人」前夫認了用iPhone砸她臉斷鼻樑、家暴！！

2020-10-09 16:18
朱一龍被爆隱婚生子，但遭到駁斥。（取材自微博）

朱一龍遭曝隱婚生子 「兒子和他不同姓」

2020-10-10 02:25
擷自instagram

「花木蘭」劉亦菲、鞏俐替身演員起底 網友：拜託出道

2020-10-09 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺