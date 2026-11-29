代露娃(右) 、賴偉明在「寶珠」中展開打打鬧鬧的婚後生活。（圖／Disney+提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《寶珠》由代露娃、賴偉明主演，透過先婚後愛與反差互動，描寫殺豬女霸氣馴夫、冰山男轉為吃醋妒夫的甜蜜古裝愛情故事。

由代露娃、賴偉明主演的古裝劇「寶珠」正在Disney +獨家熱播，劇中兩人從先婚後愛的歡喜冤家，逐漸發展成互相守護的甜蜜夫妻，逗趣又充滿反差的互動引發討論。代露娃飾演潑辣果敢的殺豬女金寶珠，新婚夜竟拿著殺豬刀闖入青樓，還直接將丈夫(賴偉明飾)扛回家，霸氣作風令人印象深刻。

劇中，賴偉明飾演的殘疾貴公子「謝硯」因不受家族重視，個性冷若冰霜，但妻子「寶珠」卻完全不吃這一套，面對丈夫寫下休書羞辱，直接甩出一巴掌，霸氣嗆聲：「老娘不伺候了！」不過，寶珠雖然在家「馴夫」，對外卻是護夫狂魔，遇到有人嘲諷謝硯殘疾，立刻挺身反擊，直言：「我夫君是大名鼎鼎的暘州才子，你什麼東西也配說他？」兩人在鬥嘴交鋒中逐漸動心，謝硯也從嘴硬心軟的冰山男，變成動不動就吃醋的「妒夫」。

代露娃(左)、賴偉明在「寶珠」中展開先婚後愛的反差戀情。（圖／Disney+提供）

談到新婚夜甩巴掌的戲碼，代露娃透露，當時思考許久該如何拿捏力道，最後決定身體轉360度、迴身搧對方一巴掌，雖然畫面看起來相當痛快，拍攝時卻很擔心真的傷到賴偉明。賴偉明則笑說，謝硯當下應該滿腦子都是「你竟敢打我！」更形容寶珠出格的行為，反而成功吸引男主角注意。

代露娃在「寶珠」劇中飾演潑辣果敢、能動手絕不動口的殺豬女「金寶珠」。（圖／Disney+提供）

代露娃也坦言，自己和金寶珠最相像的地方就是「愛錢」，笑稱角色是小財迷，自己也相當有事業心。她很喜歡寶珠不內耗、遇到欺負就當場反擊的直爽個性。賴偉明則將兩人的CP形容為「冰山男與小太陽」，更爆料謝硯私下是個醋罈子，偏偏寶珠神經大條，經常察覺不到，為兩人的感情增添不少笑料。

賴偉明在「寶珠」中飾演的殘疾貴公子「謝硯」遭代露娃賞巴掌。（圖／Disney+提供）