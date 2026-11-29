楊穎在上海現身品牌活動，一身限定純白套裝搭配俏皮半紮髮造型，驚豔登場。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： Angelababy在上海品牌活動中以白色短裙與半紮髮造型亮相，無濾鏡生圖引發熱議，網友大讚她精緻如洋娃娃，現場互動也十分親切。

女星楊穎（Angelababy ）近日在上海現身一場品牌活動，一身限定純白套裝，搭配俏皮半紮髮造型登場，讓現場大批觀眾為之驚豔，路人與粉絲紛紛抓拍的無濾鏡生圖迅速引爆社交平台，相關美貌話題登上熱搜，大批網友稱讚她的造型「像洋娃娃般精緻」、「白月光」等高頻評價瞬間刷屏評論區。

楊穎日前亮相上海新天地13DE MARZO聖誕點燈活動，當晚，她摒棄了以往紅毯常見的繁複高定禮服，選擇了一套剪裁乾淨柔和的白色百褶短裙套裝，衣服上的立體小熊裝飾增添了幾分童趣，在聖誕樹與節日暖光的映襯下顯得格外清純靈動。

髮型上，她採用元氣感十足的半紮髮設計，既保留了長捲髮的溫柔氛圍，又凸顯出飽滿的額頭與立體的五官輪廓，將少女的俏皮甜美與輕熟女性的優雅鬆弛平衡得恰到好處。相關照片和視頻隨即在網上被瘋傳並上了熱搜。

楊穎在上海現身品牌活動，一身限定純白套裝搭配俏皮半紮髮造型，驚豔登場。（取材自微博）

值得注意的是，此次全網刷屏的畫面並非工作室精修首發，而是源自現場路人和粉絲的直出生圖，在手機原相機鏡頭下，37歲的楊穎皮膚白皙細膩，眉眼彎彎笑意盈盈，幾乎挑不出任何角度死角。不少娛樂博主與百萬大V紛紛轉發感嘆「這完全是洋娃娃級別的精緻美貌」，有網友直言彷彿夢回她早年嫩模時期的顏值巔峰，稱楊穎仍是自己心中的「白月光」。

在點燈儀式現場，楊穎面對周圍裡三層外三層舉著手機的圍觀群眾，不僅頻頻揮手致意，還耐心配合品牌方及攝影師調整拍攝角度，大方做出比心、歪頭微笑等可愛動作，並貼心關心粉絲冷不冷，隨和接地氣的舉止讓現場氣氛迅速升溫。

回顧楊穎近期的公開行程，儘管影視劇播出節奏相對放緩，但她在時尚與商業領域的表現依然亮眼。此前她頻繁現身各大高奢品牌線下活動及潮流快閃店，每次亮相都能憑藉極具辨識度的紅毯與街拍造型輕鬆出圈。

楊穎在上海現身品牌活動，一身限定純白套裝搭配俏皮半紮髮造型，驚豔登場。（取材自微博）