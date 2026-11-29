霍啟山（右）日前在社交媒體首度曬出包含娜然（左）在內的霍家全家福合照以及兩人合照，被解讀為是低調官宣戀情。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 霍啟山在社交媒體曬出與娜然及霍家人合照，因互動親密引發外界解讀為低調官宣戀情，但雙方至今未正式證實婚訊。

霍啟山日前在社交媒體首度曬出包含娜然在內的霍家全家福合照，表示衷心感謝家人、朋友和同事們給予的堅定支持和信任。照片中，霍啟山與娜然並肩站在母親朱玲玲與哥嫂郭晶晶夫婦中間，娜然還與朱玲玲手牽手，被視為是含蓄官宣戀情，「霍啟山娜然宣布戀情」、「娜然與郭晶晶做了妯娌」等話題隨即衝上熱搜第一。

據錦觀新聞報導，霍啟山是在獲頒銅紫荊星章後，曬出這張一家六口的合照包含娜然在內的霍家全家福含蓄官宣戀情，另有一張他與娜然的合照。大合照中，娜然與朱玲玲牽手同框、與郭晶晶並列站在霍啟山母女身旁。

網友解讀為霍啟山低調官宣與娜然的戀情。從合照來看，兩人的關係是通過家族合影而非文字聲明公開，被外界視為霍家一貫的低調做法。而從朱玲玲牽手娜然來看，娜然似早已獲得霍家人的認可。

此前這家人已多次同框，包括娜然自2025年11月霍啟仁婚禮起便頻繁出席霍家核心場合，包括坐主桌敬酒、2026年初隨霍震霆全家赴義大利參加壽宴及春節旅行，融合度已遠超普通好友。

網友整理出霍啟山和娜然感情時間線。2015年，娜然赴港簽約霍啟山參股的模特公司。2023年「封神」上映後，「最美妲己」娜然走紅，二人恢復聯絡並低調相戀。去年11月，網曝霍啟山、娜然戀愛一年多，還一起參加霍啟仁在雲南麗江玉龍雪山的婚禮，娜然以霍啟山女伴身分出席，並直接坐在霍家長輩主桌。

今年2月，霍震霆80歲大壽，三名兒子霍啟剛、霍啟山、霍啟仁飛往義大利陪伴慶生，網友在義大利美術館偶遇兩人。6月，網傳霍啟山與娜然將於11月在海南三亞辦婚禮，娜然工作室僅回覆「私人感情不予回應」。7月，霍震霆受訪被問兒子婚事，笑稱「這件喜事等他自己答」，未否認，也未確認。11月11日，港媒曝光疑似婚禮請柬，稱酒會定於12月12日在香港灣仔君悅酒店舉行，由霍震霆、朱玲玲聯名落款，但當事人至今未正式確認。

而當天曬出合照的同時，霍啟山也僅表示衷心感謝家人、朋友和同事們給予的堅定支持和信任，並未正式宣布戀情，婚禮消息也尚未獲正式證實。

娜然，1997年4月1日出生於俄羅斯，蒙古族，華語影視女演員、模特。霍啟山，1983年生於香港，是霍英東集團副董事長霍震霆與朱玲玲的次子，其兄為霍啟剛。兩人相差14歲。

霍啟山日前在社交媒體首度曬出包含娜然在內的霍家全家福合照以及兩人合照，被解讀為是低調官宣戀情。（取材自Instagram）