官宣戀情？ 霍啟山曬娜然與霍家人合照衝上熱搜
霍啟山在社交媒體曬出與娜然及霍家人合照，因互動親密引發外界解讀為低調官宣戀情，但雙方至今未正式證實婚訊。
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霍啟山在社交媒體曬出與娜然及霍家人合照，因互動親密引發外界解讀為低調官宣戀情，但雙方至今未正式證實婚訊。
霍啟山日前在社交媒體首度曬出包含娜然在內的霍家全家福合照，表示衷心感謝家人、朋友和同事們給予的堅定支持和信任。照片中，霍啟山與娜然並肩站在母親朱玲玲與哥嫂郭晶晶夫婦中間，娜然還與朱玲玲手牽手，被視為是含蓄官宣戀情，「霍啟山娜然宣布戀情」、「娜然與郭晶晶做了妯娌」等話題隨即衝上熱搜第一。
據錦觀新聞報導，霍啟山是在獲頒銅紫荊星章後，曬出這張一家六口的合照包含娜然在內的霍家全家福含蓄官宣戀情，另有一張他與娜然的合照。大合照中，娜然與朱玲玲牽手同框、與郭晶晶並列站在霍啟山母女身旁。
網友解讀為霍啟山低調官宣與娜然的戀情。從合照來看，兩人的關係是通過家族合影而非文字聲明公開，被外界視為霍家一貫的低調做法。而從朱玲玲牽手娜然來看，娜然似早已獲得霍家人的認可。
此前這家人已多次同框，包括娜然自2025年11月霍啟仁婚禮起便頻繁出席霍家核心場合，包括坐主桌敬酒、2026年初隨霍震霆全家赴義大利參加壽宴及春節旅行，融合度已遠超普通好友。
網友整理出霍啟山和娜然感情時間線。2015年，娜然赴港簽約霍啟山參股的模特公司。2023年「封神」上映後，「最美妲己」娜然走紅，二人恢復聯絡並低調相戀。去年11月，網曝霍啟山、娜然戀愛一年多，還一起參加霍啟仁在雲南麗江玉龍雪山的婚禮，娜然以霍啟山女伴身分出席，並直接坐在霍家長輩主桌。
今年2月，霍震霆80歲大壽，三名兒子霍啟剛、霍啟山、霍啟仁飛往義大利陪伴慶生，網友在義大利美術館偶遇兩人。6月，網傳霍啟山與娜然將於11月在海南三亞辦婚禮，娜然工作室僅回覆「私人感情不予回應」。7月，霍震霆受訪被問兒子婚事，笑稱「這件喜事等他自己答」，未否認，也未確認。11月11日，港媒曝光疑似婚禮請柬，稱酒會定於12月12日在香港灣仔君悅酒店舉行，由霍震霆、朱玲玲聯名落款，但當事人至今未正式確認。
而當天曬出合照的同時，霍啟山也僅表示衷心感謝家人、朋友和同事們給予的堅定支持和信任，並未正式宣布戀情，婚禮消息也尚未獲正式證實。
娜然，1997年4月1日出生於俄羅斯，蒙古族，華語影視女演員、模特。霍啟山，1983年生於香港，是霍英東集團副董事長霍震霆與朱玲玲的次子，其兄為霍啟剛。兩人相差14歲。
因為他首度公開包含娜然在內的霍家全家福，還另有兩人合照，且照片中娜然與朱玲玲牽手同框，讓網友認為這是以家族合影方式低調公開關係。 內文提到她已多次出席霍家核心場合，包括婚禮主桌敬酒、陪同赴義大利參加壽宴與春節旅行，顯示她與霍家互動頻繁，融合度明顯高於一般朋友。 尚未。雖然網傳有婚禮請柬與日期，也有媒體報導相關消息，但霍啟山僅表示感謝家人支持，娜然工作室則以私人感情不回應，雙方都未正式證實。
精華 FAQ
因為他首度公開包含娜然在內的霍家全家福，還另有兩人合照，且照片中娜然與朱玲玲牽手同框，讓網友認為這是以家族合影方式低調公開關係。
內文提到她已多次出席霍家核心場合，包括婚禮主桌敬酒、陪同赴義大利參加壽宴與春節旅行，顯示她與霍家互動頻繁，融合度明顯高於一般朋友。
尚未。雖然網傳有婚禮請柬與日期，也有媒體報導相關消息，但霍啟山僅表示感謝家人支持，娜然工作室則以私人感情不回應，雙方都未正式證實。
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