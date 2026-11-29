代孕風波後首當嘉賓 景甜穿碎鑽禮服「藝起入戲」
景甜在代孕與財產糾紛風波後，首度現身2026首屆中國戲劇年度大賞，以穩健台風和亮眼造型完成回歸亮相，並揭曉微博年度十大影響力劇目。
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景甜在代孕與財產糾紛風波後，首度現身2026首屆中國戲劇年度大賞，以穩健台風和亮眼造型完成回歸亮相，並揭曉微博年度十大影響力劇目。
女星景甜近日現身在浙江海寧舉辦的2026首屆中國戲劇年度大賞，這也是她經歷與加密貨幣公司波場創始人孫宇晨的財產糾紛、代孕事件糾紛後，首次的公開活動，引發關注。據網友發布現場生圖，景甜身著草木綠碎鑽禮服，氣色絕佳，她以重磅發布嘉賓的身分登台，全程表現沉穩大氣，被視為一次完美的回歸亮相，打破了外界對她狀態的各類猜測。
這項盛典以「藝起入戲」為主題，聚焦話劇、音樂劇、舞劇、歌劇、戲曲五大舞台藝術領域，匯聚眾多行業從業者與文藝工作者；景甜揭曉「微博年度十大影響力劇目」。
據網友們發布的生圖，活動當晚，景甜的造型格外亮眼，她身著2026春夏系列草木綠重工碎鑽長裙，清新治癒的色調，跳出常見紅毯的濃烈華麗風格；裙身遍布細碎鑽飾，在舞台燈光下流光熠熠，搭配乾淨俐落的全盤髮造型，捨棄繁雜配飾，只靠清透自然的妝容加持，將溫婉雅致的氣質拉滿。
生圖隨即引發熱議及大量轉傳，還上了熱搜，網友們紛紛大讚無修鏡頭裡的景甜，眉眼舒展，皮膚白皙通透，氣色絕佳，紛紛評價她的生圖狀態完全經得起鏡頭考驗。登台發言時，不少網友認為，景甜台風穩健從容，聲線清晰有力，吐字端莊得體，真誠闡述了戲劇藝術的獨特價值。
除了舞台上的專業表現，景甜也和圈內好友陳妍希在後台擁抱互動，離場時還朝著現場守候的粉絲比心致意，親和力十足。
據了解，沉寂期間，景甜積攢了多部優質待播劇，包括她和張新成合作的都市懸疑愛情劇「待我醒來時」、改編自尾魚經典小說的奇幻冒險劇「龍骨焚箱」、「同心結」等，讓不少網友期待滿滿。
今年8月，波場創始人孫宇晨控告景甜及其父母、要求返還3000餘萬元人民幣彩禮，兩人間的財產糾紛、代孕已進入司法程序；景甜當時回應「不會為錢出賣愛情和靈魂」後就未再發聲或露面，僅今年8月29日，被網友偶遇在三名壯漢保鑣陪同下逛廣東萬象匯，當時未見明顯受到風波影響的模樣。
她現身浙江海寧舉辦的2026首屆中國戲劇年度大賞，擔任重磅發布嘉賓，並在台上揭曉「微博年度十大影響力劇目」，成為全場焦點。 景甜穿著草木綠重工碎鑽長裙，搭配俐落髮型與清透妝容，生圖顯得氣色極佳，網友讚她眉眼舒展、皮膚通透，認為狀態完全經得起鏡頭考驗。 報導提到她曾捲入與孫宇晨的財產及代孕糾紛，長時間低調未露面；如今則有多部待播劇，包括《待我醒來時》《龍骨焚箱》和《同心結》，引發期待。
精華 FAQ
她現身浙江海寧舉辦的2026首屆中國戲劇年度大賞，擔任重磅發布嘉賓，並在台上揭曉「微博年度十大影響力劇目」，成為全場焦點。
景甜穿著草木綠重工碎鑽長裙，搭配俐落髮型與清透妝容，生圖顯得氣色極佳，網友讚她眉眼舒展、皮膚通透，認為狀態完全經得起鏡頭考驗。
報導提到她曾捲入與孫宇晨的財產及代孕糾紛，長時間低調未露面；如今則有多部待播劇，包括《待我醒來時》《龍骨焚箱》和《同心結》，引發期待。
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