第二屆新加玻金獅大賞，由李思潼(左)及檀健次(右)分別奪下影后及影帝。(取材自北京時間)

AI摘要 文章摘要整理： 新加坡金獅大賞揭曉，《給阿嬤的情書》以低成本與真實僑批故事奪下4獎，李思潼更同時封后與摘新人獎，展現華語片黑馬實力。

第二屆新加坡 華語電影金獅大賞28日揭曉，製作成本僅約1400萬元人民幣、全球票房突破20億元的潮汕方言電影「給阿嬤的情書」，一舉拿下最佳電影、最佳導演、最佳女主角及最佳新人四項大獎。其中，李思潼同時摘下影后及新人獎，成為當晚一大亮點。

綜合南方日報、青島新聞網報導，李思潼憑藉「給阿嬤的情書」中謝南枝一角奪得最佳女主角，並與同片演員王彥桐、王曉慧共同獲頒最佳新人獎。李思潼親自到場領獎，並代表因行程缺席的王彥桐、王曉慧發表得獎感言。

其他演員獎項方面，檀健次 憑藉「震耳欲聾」中李淇一角拿下最佳男主角，尹正以「得閒謹制」獲得最佳男配角，劉蕾則憑電影「翠湖」摘下最佳女配角。

「給阿嬤的情書」由藍鴻春執導，以承載海外華僑與家鄉親人情感的僑批為故事主軸，講述潮汕阿嬤葉淑柔半生守候遠赴南洋的丈夫來信，孫子曉偉因債務纏身，前往泰國尋找傳聞中的富豪阿公，卻意外揭開一段家族祕密：與阿嬤通信半生的人，並非阿公鄭木生，而是陌生人謝南枝。一段埋藏半個世紀的情義與遺憾就此浮出水面。

影片逾九成情節取材自真實僑批家族故事。藍鴻春與製作團隊在開拍前走訪東南亞、歐美等地，採訪近300個華人家庭，完成劇本後又耗費半年進行田野調查，並堅持以潮汕方言拍攝。

這部由多名素人演員擔綱演出的低成本電影，憑藉真摯質樸的敘事打動觀眾，不僅票房一路逆襲，豆瓣評分也從開分9.0攀升至9.3，成為近年評價最高的華語劇情片之一。

除了此次在金獅大賞大放異彩，「給阿嬤的情書」日前也在第39屆中國電影金雞獎獲得最佳故事片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳美術及最佳音樂六項提名，最終抱回評委會特別獎及最佳編劇兩項大獎，由藍鴻春、鄭萱軒、楊冷、朱麗雲共同獲頒編劇獎。

從票房黑馬到接連獲得專業電影獎項肯定，這部以地方方言及華僑家族故事為特色的作品，再度展現小成本電影的市場潛力。

檀健次憑藉電影「震耳欲聾」中的「李淇」一角，獲得金獅大賞最佳男主角獎。(取材自微博)