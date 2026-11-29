梁詠琪的女兒（前中）Sofia穿學院服為媽媽伴舞。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 梁詠琪在紅館舉行出道30周年演唱會，女兒Sofia首度以伴舞身分登場成最大驚喜，陳奕迅等嘉賓與眾多名人也到場力撐。

梁詠琪近日在香港 紅館舉辦出道30周年演唱會，現場請來多位曾見證過她30年的人物，陳奕迅還化身粉絲當場向她索取簽名，台上台下星光熠熠，其丈夫也在台下支持。最大的亮點莫過於11歲女兒Sofia（索菲婭）以伴舞身分登場，Sofia身高約1.7米，與成年伴舞者身高相若，遺傳了梁詠琪的長腿基因，這也是梁詠琪首次與女兒共同演出。

11月27日，「梁詠琪LOVE GIGI愛自己世界巡迴演唱會」在香港紅館拉開序幕。梁詠琪不是第一次在紅館辦演唱會，但這一次的意義非凡，是為了慶祝她出道30周年，而香港作為她的發跡之地，她更是要把這個頭炮打響。

梁詠琪與陳奕迅在台上互動。（取材自微博）

演唱會一開場，梁詠琪以一身銀黑色短裙登場，把紅館舞台當成T台，繞舞台走了一圈貓步，之後才唱起一連串的快歌，包括「Cover Girl」、「名模」等，期間陳奐仁還以嘉賓身分進行Rap。

梁詠琪在唱到「家有小熊」這首歌的時候，整場演唱會最大的驚喜出現——梁詠琪11歲的女兒Sofia也現身在台上，不過她是以伴舞的形式登台。她身穿學院風的服裝，與其他伴舞者在台上歡快地跳著舞。

雖然梁詠琪並沒有特別介紹她， 但Sofia身材高挑，混血的臉孔，加上她的服裝與其他伴舞的略有區別，而鏡頭又一直對著她捕捉，她還是被一眼認出。Sofia據悉身高1.7米，且「身手了得」，跳起舞來輕盈、自在，釋放出少女的活力與風采。讓不少網友直呼果然遺傳了梁詠琪的長腿基因。

在歌曲的最後，母女站在舞台中心，這也是梁詠琪首次與女兒共同演出。Sofia演出完成之後，就回到台下，與父親一同繼續欣賞演出。

梁詠琪此次30周年演唱會，在歌單設計上，幾乎涵蓋了她出道30周年的經典，因為是香港演唱會，這一輪歌單以粵語歌為主，包括經典的「Today」、「灰姑娘」、「嫌棄」、「花火」和國語經典「短髮」、「膽小鬼」等。梁詠琪至少更換了八套舞台造型，有辣妹裝，有淑女裝，有誇張的服飾，也有休閒的裝扮，誠意滿滿。

第一場的正式嘉賓是陳奕迅，梁詠琪與陳奕迅同期出道，彼此見證了彼此的發展，陳奕迅以唱「煙霧瀰漫」這首歌登場，隨後又與梁詠琪一起演唱了「落花流水」，還化身粉絲向梁詠琪要簽名。

台下也同樣星光熠熠，梁詠琪第一場演唱會就引來大批名人、明星捧場，有劉鑾雄的妻子甘比帶著小女兒坐在第一排，還有鄭希怡全家，莊思敏、陳敏之、唐文龍等；沒到的藝人則紛紛送上花籃，包括成龍、黎明、張學友、容祖兒、袁詠儀、古巨基等。還有一部分明星則以捐款代替花籃，包括劉德華、劉嘉玲、陳慧琳、張敬軒等。