原生家庭對馬天宇影響很大。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 馬天宇在訪談中回顧5歲喪母、父親欠債與2018年喪父的經歷，澄清外界誤解，坦言雖曾憂鬱與自責，如今已能理解家人、放下怨恨。

演員馬天宇27日在易立競的訪談節目「言外之易」中長談童年與家人。他澄清外界對父親的債務傳聞，坦言當年自己表述有誤；談到5歲時離世的母親，他說自己「沒有任何感覺」，卻會在中秋 前後回家掃墓，給墳上添新土，下意識希望「蓋得厚一點」，「不會冷」。

極目新聞報導，馬天宇1986年生於山東德州 ，5歲中秋母親服安眠藥過世，父親因負債遠走，他與爺爺奶奶相依；16歲因親戚後廚一瓢水爭執後翻天窗離家、赴北京幫二叔賣牛羊肉，2006年報名「加油，好男兒」後以歌手出道。

出道後，父親從2007年起斷斷續續出現在他身邊，與姊姊同住，兩人常見面。關於外界對父親欠債的傳聞，他澄清欠的不是賭債，但欠債屬實：父親一直想賺錢，向親戚借了很多錢卻沒成功，這些債後來由他來還。他說現在不怪父親，也為自己先前說法不全面、傷害了父親，感到內疚自責。

2018年父親去世後，他經歷憂鬱，當時事業也遇到轉折，不想出門、不想與人聯繫，連點餐都不想。他形容，親人離世是「一生的潮濕」。他說父親生病後偏見與怨恨有了緩衝區，「我覺得他是一個非常善良和慷慨的人，但是他的慷慨是對兄弟姊妹和朋友，只是對子女沒有行使」，他並記得兒時與姊姊分開時緊攥著對方給的口哨。

談到母親，他說她在自己生命裡是缺失的，對她沒有印象；母親當時的恨意，他認為是衝著父親和整個家族，但各方的立場他都能理解，既恨不起來，也沒辦法恨。母親去世後，他沒再過中秋，可能是逃避，也可能討厭偽裝的和諧，但會在中秋前後回家，給母親、爺爺、奶奶的墳添新土，也會給在世的親人買新衣服。

馬天宇以歌手出道，後續重心轉向戲劇圈。(取材自微博)