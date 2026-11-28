黃軒(左)、金晨(右)暌違十年再度合作主演新劇「不為人知的故事」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 黃軒與金晨再度合作主演《不為人知的故事》，改編自Twentine小說，結合臥底緝毒、身體創傷與愛情救贖，考驗劇情在案件與情感間的平衡。

大陸演員黃軒、金晨暌違十年再度合作。兩人繼2016年合作「女醫·明妃傳」後，這次攜手主演新劇「不為人知的故事」，該劇改編自作家Twentine小說「那個不為人知的故事」，以臥底緝毒警察與文物修復師的愛情為主線，將驚險的緝毒任務與細膩情感交織，試圖呈現英雄光環背後不為人知的傷痛與渴望。

揚子晚報報導，黃軒飾演的陳銘生曾以「江名」為化名，深入販毒集團臥底長達八年。任務結束後，他失去一條腿，也告別警隊，轉往另一座城市當起計程車司機。金晨飾演的楊昭則是一名文物修復師，擅長將破碎器物一點一滴修復完整，內心卻始終受童年創傷困擾。兩個看似生活背景、性格迥異的人相遇，逐漸在彼此身上找到慰藉。

這段感情並非典型的英雄救美。陳銘生經歷多年臥底生活，早已習慣隱藏身分，也因身體傷殘與過往經歷，對重新開始人生充滿顧慮；楊昭外表清冷，卻在相處中慢慢卸下心防。原本平靜的生活，卻因一次旅行及陳銘生身分曝光而改變，余文樂飾演的販毒集團頭目白吉再度將他捲入危險，迫使他在職業使命與個人幸福之間做出抉擇。

緝毒與愛情兩條故事線如何取得平衡，考驗劇本功力。若過度強調虐戀，容易讓緝毒情節淪為愛情催化劑；若一味追求案件刺激，又可能壓縮人物情感發展空間。相較於刻意塑造英雄形象，陳銘生更像一個帶著傷痛、渴望安穩生活的普通人。這次黃軒、金晨再度搭檔，能否透過角色細節讓觀眾感受到這份愛情的重量，也成為劇集後續觀察焦點。