女星包潔儀是「高顏值學霸」，引發網友熱議。（取材自都市快報）

AI摘要 文章摘要整理： 因參演劇集受到關注的包潔儀，憑藉浙大高分學歷與轉行當演員的選擇引發討論，她則強調努力學習能讓自己擁有更多人生選擇與底氣。

大陸女星包潔儀近日因參演劇集「SONDER・我不是NPC」備受關注。從素人、網紅起步，到參加戀愛實境秀「有秘密的我們」後獲女星趙露思 簽約，她的演藝之路始終伴隨著外界矚目與討論；而她畢業於浙江大學生物醫學工程系的「高顏值學霸」背景，更引發網友熱議為何放棄專業轉行當演員。

據都市快報報導，包潔儀當年以高考 667分的優異成績考入名校浙江大學生物醫學工程系，亮眼學歷讓不少網友感到意外，好奇她為何選擇跨界進入演藝圈。

面對外界疑問，包潔儀日前接受媒體專訪時大方回應，她認為「學習好」其實是賦予了自己一種自由選擇人生的權利。她坦言：「如果我上學時不好好學習，畢業後不好好工作，光靠這一張臉，可能選擇的路會非常少。」

包潔儀進一步表示，只要把人生每一步都走穩、走踏實，把所經歷的一切過程都做好，這些累積下來的實力與經歷，最終都會成為給自己人生「兜底」的退路，讓她在追尋夢想時更有底氣。

據公開資料顯示，浙江大學屬於世界百強大學行列，在2026年自然指數（Nature Index）全球大學科研排名中位居首，是大陸重點大學。

女星包潔儀是「高顏值學霸」，引發網友熱議。（Instagram）