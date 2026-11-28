「浙大高顏值學霸」轉行當演員 被趙露思相中
因參演劇集受到關注的包潔儀，憑藉浙大高分學歷與轉行當演員的選擇引發討論，她則強調努力學習能讓自己擁有更多人生選擇與底氣。
AI摘要
文章摘要整理：
因參演劇集受到關注的包潔儀，憑藉浙大高分學歷與轉行當演員的選擇引發討論，她則強調努力學習能讓自己擁有更多人生選擇與底氣。
大陸女星包潔儀近日因參演劇集「SONDER・我不是NPC」備受關注。從素人、網紅起步，到參加戀愛實境秀「有秘密的我們」後獲女星趙露思簽約，她的演藝之路始終伴隨著外界矚目與討論；而她畢業於浙江大學生物醫學工程系的「高顏值學霸」背景，更引發網友熱議為何放棄專業轉行當演員。
據都市快報報導，包潔儀當年以高考667分的優異成績考入名校浙江大學生物醫學工程系，亮眼學歷讓不少網友感到意外，好奇她為何選擇跨界進入演藝圈。
面對外界疑問，包潔儀日前接受媒體專訪時大方回應，她認為「學習好」其實是賦予了自己一種自由選擇人生的權利。她坦言：「如果我上學時不好好學習，畢業後不好好工作，光靠這一張臉，可能選擇的路會非常少。」
包潔儀進一步表示，只要把人生每一步都走穩、走踏實，把所經歷的一切過程都做好，這些累積下來的實力與經歷，最終都會成為給自己人生「兜底」的退路，讓她在追尋夢想時更有底氣。
據公開資料顯示，浙江大學屬於世界百強大學行列，在2026年自然指數（Nature Index）全球大學科研排名中位居首，是大陸重點大學。
她因參演劇集「SONDER・我不是NPC」受到關注，從素人、網紅到進入演藝圈的轉變也引發討論，尤其是她的高學歷背景更讓外界好奇。 她畢業於浙江大學生物醫學工程系，並且當年以高考667分考入名校。這樣的成績與背景，讓不少網友對她放棄專業、轉行當演員感到意外。 她表示，讀書好其實是給自己更多自由選擇人生的權利。她認為只要把每一步走穩、把過程做好，累積的能力與經歷就能成為人生的退路。
精華 FAQ
她因參演劇集「SONDER・我不是NPC」受到關注，從素人、網紅到進入演藝圈的轉變也引發討論，尤其是她的高學歷背景更讓外界好奇。
她畢業於浙江大學生物醫學工程系，並且當年以高考667分考入名校。這樣的成績與背景，讓不少網友對她放棄專業、轉行當演員感到意外。
她表示，讀書好其實是給自己更多自由選擇人生的權利。她認為只要把每一步走穩、把過程做好，累積的能力與經歷就能成為人生的退路。
上一則
曾與007同桌對決撲克 德國名模薇露希卡87歲離世
下一則