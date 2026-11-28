趙昭儀遭開黃腔時，自稱氣得不得了，甚至一度萌生「復仇」念頭。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙昭儀在與賴冠霖的播客節目中，回憶早年拍戲時遭導演當眾開黃腔與不成文限制，引發外界對劇組文化與性別界線的討論。

大陸女演員趙昭儀近日因揭露早年拍戲時的難堪經歷登上熱搜。她在與賴冠霖對談的播客節目「龜山鄉」中透露，曾有導演透過對講機當眾開黃腔，聲稱「兄弟們拍這場戲跟著你熬大夜熬到現在」，竟要求她「露出來給大家看，讓大家放鬆一下」。趙昭儀回憶，當下氣得不得了，甚至一度萌生「復仇」念頭，但礙於現實處境，只能忍下來，形容自己當時像是被「摁住」，完全無法釋懷。

除了遭遇言語騷擾，她也提到，剛進劇組時曾被告知「女生不能坐鏡頭箱」等不成文規矩，認為這些看似細微的限制，正是業界中「微妙的惡意」。賴冠霖對此表示認同，認為相關觀念有待改變，也提到自己希望打破鏡頭箱等刻板限制。節目片段在網路流傳後，引發網友對劇組職場文化、性別界線及演員工作環境的討論。

不過，趙昭儀並未公開涉事導演姓名或所屬劇組，相關經歷目前也沒有第三方獨立資料交叉證實，事件細節仍以她在節目中的個人陳述為準。

現年27歲的趙昭儀，畢業於浙江傳媒學院播音主持專業。她2018年先以綜藝節目「哥哥別鬧啦」亮相，隔年參演青春校園劇「不可思議的晴朗」，正式進入戲劇圈，並憑古裝劇「一夜新娘」打開知名度，也曾參加真人秀「花兒與少年·絲路季」，展現活潑直率的一面。