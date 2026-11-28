胡歌(左)、劉濤(右)落日吻戲路透掀起話題。(取材自微博)

大陸演員胡歌 、劉濤 暌違多年再度合作，更因一組落日吻戲路透掀起話題。近日，微博 熱搜出現「胡歌劉濤山野落日吻戲」，一組疑似兩人在新劇「重症監護」拍攝期間的親密畫面在網路流傳。影片中，兩人置身山野落日餘暉下，逐漸靠近並擁吻，浪漫氛圍引發劇迷熱議。另有片段拍到兩人笑場，讓網友直呼既甜蜜又自然。

這段畫面之所以引發關注，與兩人過去在古裝劇「瑯琊榜」的合作密不可分。當年胡歌飾演梅長蘇、劉濤飾演霓凰郡主，兩人所組成的「殊凰CP」，因一句「此生一諾，來世必踐」留下深刻印象。

劇中，兩人情深卻克制，始終沒有吻戲，也成為不少觀眾心中的意難平。如今兩人再度同台，網傳親密畫面讓劇迷忍不住聯想到當年的情感線，紛紛留言期待這回能看到不同結局。一段尚未確認是否為正片內容的路透，已讓「瑯琊榜」劇迷重新回味當年遺憾，也為新劇增添話題。

據悉，由胡歌、劉濤、文淇主演的「重症監護」11月初開機，該劇以重症醫療現場為背景，描寫兩代護理人員的職業傳承，以及醫護人員面對生死考驗的日常。