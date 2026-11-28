胡兵。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 胡兵在節目中透露自己單身15年，並回顧年輕時為改變戲路做單眼皮手術，卻因此傷到眼睛健康、後來還換了人工晶體。

55歲的大陸藝人胡兵近日在節目中接受訪問時，稱自己年輕時是個「戀愛腦」，但40歲以後就不怎麼談戀愛了，有戀人分手後還要「分狗」，讓他「覺得特別累」，並透露自己如今已單身15年。他還坦承為拓寬戲路，自己在年輕時把雙眼皮改成了單眼皮，沒想到手術後，導致他眼睛健康受損，還因此換了人工晶體，後悔地說：「這是我人生做的最錯誤的決定。」

據極目新聞報導，胡兵日前做客大陸網紅Papi醬「熱烈歡迎」節目。目前有著超模、演員、運動員、時尚達人等多個身分的胡兵，在節目互動環節被問到情感問題，大方承認自己小時候還挺戀愛腦的，但40歲以後就沒怎麼談戀愛了，「我覺得特別累，就是每談一次我都會覺得好麻煩。」胡兵現場回憶了一下，原來自己已經單身了15年。

胡兵還分享了一件趣事，他之前談戀愛時和戀人一起養狗，分手時就面臨著「狗跟誰走」的問題。最後的解決辦法是，他和戀人各站一邊，然後讓狗狗自己選擇要去哪一邊。

胡兵年輕時是偶像劇「收視王」，但這些年專注於時尚領域。胡兵在節目中坦言，他不是不能演戲了，只是當時不想繼續演偶像劇了。他透露，自己年輕時是雙眼皮，看起來就是一個「好好先生」；十五、六年前，他去南韓首爾做了單眼皮手術，當時醫師聽了非常震驚，因為從來沒有人提出過這種要求。

「變成單眼皮後接到一系列的戲，拓寬了戲路。」但是，胡兵說到這裡忽然話鋒一轉：「我個人覺得，這就是我做得最錯誤的一個決定。」原來，胡兵做完手術後，眼皮距離發生變化，睡覺時眼睛閉不上了，導致他後來不得不又做了一次眼睛手術。

Papi醬很好奇胡兵的真實身高，胡兵說，自己年輕時身高1.89米，但到了50歲左右，忽然長高了幾厘米，他2026年測量的最新身高數據是1.926米。他一度懷疑自己是不是得了巨人症，「我問醫師，這是一個合理的現象嗎？醫師說，可能你平時睡得比較多。」

胡兵(右)做客Papi醬(左)「熱烈歡迎」節目。（取材自微博）