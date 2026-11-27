程予希（左）與張軒睿也有床戲。（圖／TVBS提供）

AI摘要 文章摘要整理： TVBS原創影集《有愛我們床上談》首播在即，透過多段男女親密互動描寫情慾與情感交錯，程予希、張軒睿等角色各自面臨感情與自我拉扯。

TVBS原創影集「有愛我們床上談」將首播，由林心如 擔任製作人、許富翔執導，集結李程彬、莫允雯、張軒睿、程予希、張睿家等演員。故事從現代男女的親密關係切入，程予希飾演的女子立志達成「百人斬」，卻始終卡在最後一關；李程彬與莫允雯原本期待一場激情約會，結果竟意外破局，張軒睿則挑戰「職業情人」，短短兩集就換了7種造型。幾位主角各自帶著不同的感情觀登場，關係錯綜複雜，也讓觀眾好奇最後誰能找到真愛。

程予希飾演的李小贊與李程彬飾演的林光鮮，初次見面就在飯店鬧出烏龍，兩人因為拿錯房卡意外相遇，沒想到還發現彼此原本約會的對象竟是一對夫妻。這場意外讓兩人沒能如願發展，李小贊甚至轉頭將林光鮮介紹給閨蜜楊又沛（莫允雯飾）。沒想到從未有過約砲經驗的楊又沛，到了床上竟直接睡著，讓整場約會無疾而終。莫允雯也忍不住笑說，楊又沛根本是全劇最荒謬的人物。

李小贊則有著一套自己的情場計畫。她在交友軟體使用「周云云」這個化名，三年前經歷失戀後開始約砲，還拿計數器記錄每一次的約會對象，目標是達成「百人斬」。眼看只差最後一人就能完成心願，卻始終停留在99人。她與張睿家飾演的企業小開郭家俊也擦出火花，郭家俊因為愛車遭刮傷，與楊又沛發生爭執，李小贊為了替好友出氣挺身而出，兩人最後竟談成一場價值10萬元的床上交易，沒想到過程卻演變成肢體衝突，再度讓她的百人目標破局。

張軒睿這回則顛覆過往形象，飾演能依照客戶喜好變換風格的「職業情人」趙一晨，從搖滾型男、霸道總裁、小奶狗到純情89，首播兩集就換了7種造型，幾乎包辦各類女性心目中的理想型男友，讓莫允雯忍不住大讚角色「CP值很高」。不過，看似什麼場面都能應付的趙一晨，其實也有脆弱的一面。他曾與李小贊發生親密關係，卻因為對方的一番鼓勵而落淚，張軒睿更以角色口吻自嘲：「做愛做到哭，很丟臉。」原來擅長照顧別人情緒的他，內心同樣渴望有人理解。

莫允雯也曾分享劇中對親密關係的詮釋：「因為在床上，心靠得很近，是彼此心態最柔軟、最赤裸的談話。」這也是劇集想呈現的核心，當男女褪去平日的偽裝，親密關係不只是身體接觸，更可能成為坦露心聲的時刻。

張軒睿職業情人狂換7造型。（圖／TVBS提供）

程予希飾演的李小贊在交友軟體上化名「周云云」。（圖／TVBS提供）

TVBS「有愛我們床上談」將首播。（圖／TVBS提供）

程予希（右）與張睿家有大膽的對手戲。（圖／TVBS提供）