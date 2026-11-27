鄭爽曾是大陸一線女星。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭爽在遭中國演藝圈封殺5年後，透過2段自拍影片淚訴代孕風波帶來的心理創傷，坦承曾對小孩與關係感到恐懼，且去年一度陷入絕望，如今則表態會堅強活下去。

中國女星鄭爽 2021年接連捲入代孕棄養爭議及逃漏稅風波，演藝事業全面停擺，遭中國演藝圈封殺並淡出螢光幕長達5年。直到今年初，她才開設個人Instagram帳號與外界分享生活心境，而她今（26）日接連曝光兩段自拍影片，全程眼眶泛紅、淚流滿面，不僅罕見談及對小孩與親密關係的恐懼，更首度坦承去年曾深陷絕望低潮。

鄭爽在視頻中聲淚俱下、大吐心聲。（取材自Instagram）

據「噓！星聞」報導，在首支影片中，鄭爽穿著深色短袖上衣，雙手抱膝坐在室內鏡頭前抽泣，回顧過去想法時直言：「其實我也想過，那個時候心理上覺得要有小孩子、要延續下來，那時候可能還沒有意識說你可以沒有小孩。」她進一步吐露內心不安：「但是我對於小孩子的情感其實特別的害怕，我怕他依賴我，我怕我依賴他，我怕有一天這種感情突然間不存在，或者是要經歷時間。」她也自我剖析：「可能真的是我太敏銳了，或者我也不知道是不是根本原因，你越覺得你很好的時候，其實你很害怕；你越熱鬧的時候，你就感覺越害怕。」

約一小時後她再分享第二支影片，片中她近距離對著鏡頭落淚，坦言自己重看影片時忍不住看哭，並自白：「我去年這個時候真的不想活了，真的感覺活不下去了，特別特別難。」她形容當時陷入非常強烈的自責情緒：「我就想我對自己怎麼這麼沒有用，為什麼走的每一步都是錯的，自己陷入非常強烈的自責，非常強烈。」

雖然吐露心聲情緒崩潰，但鄭爽也在影片尾聲打起精神向外界喊話：「但是我就想說不管怎麼樣，不管我過得怎麼樣，我得活下去，不能讓自己在螢幕上那麼多人擔心。」她隨後擦乾眼淚堅定表示：「你們要相信我，我會活下去，我會好好活下去，我一直沒有愧對大家對我的愛。」一番真情流露的告白讓網友粉絲紛紛留言「一切都會越來越好的」、「辛苦小爽，熬過來了」、「我們永遠都是小爽最忠實堅強的後盾和聆聽者」等暖心話語安慰、鼓勵她。