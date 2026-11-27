「無聲的回響」由羅晉(左)與陳雨鍶等人主演。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 刑偵懸疑劇《無聲的回響》憑嚴密劇情、社會議題與細膩表演在低調宣發下靠口碑逆襲，開播即衝上熱度第一並獲觀眾好評。

根據葉蘅同名小說改編的刑偵懸疑劇「無聲的回響」，近日開播僅2小時，即拿下熱度第一，不少網友直呼「終於有值得熬夜追的刑偵懸疑劇了」。該劇由羅晉、陳雨鍶出演，故事圍繞冰湖發現的女屍展開，全劇以冰雪、荒涼、牢籠等隱喻營造懸疑氛圍，牽扯出針對聾啞女性的連環犯罪及陳年往事。該劇宣發低調，播出後通過觀眾口碑實現了「逆跌」，不少網友評價為「不把觀眾當傻子」的踏實之作。

「無聲的回響」一開場，是一個寒冬的清晨，一群孩子在冰凍的湖面上玩雪，一個孩子突然被一個「東西」絆倒，走近一看竟是一個女孩的屍體。羅晉飾演的刑警隊長馬雪松趕到現場調查，發現那裡並不是兇手的藏屍之處，而是有人想故布疑陣。就在案件毫無頭緒之時，警方在同一地點附近又發現了兩具女性屍體。經過調查，三名死者身上有個共同點，都是聾啞女孩。

大尺度的開場隨即將該劇推上了熱搜，尤其在很多觀眾都將注意力放在了成毅的「兩京十五日」上面的同時，該劇能有此熱度更加難得。

有網友及分析指出，「無聲的回響」宣發相對低調，但因其探討深刻的社會議題，劇情揭示了聽障人士「喊不出來、不敢比劃」的生存困境，如受害者程小雨在手語教學視頻中藏入「救我」的求救信號，卻長期未被察覺，這種「無聲的絕望」引發了觀眾對弱勢群體的深切共情與關注。除了破案，劇集還探討了慈善外衣下的黑產鏈條、復仇與法律的邊界等複雜人性議題，被評價為「不把觀眾當傻子」的踏實之作。

該劇開播前宣發聲量在百度指數僅4000多，但劇集在播出後通過觀眾口碑實現了「逆跌」，網友普遍評價劇情邏輯嚴密、節奏緊湊、反轉自然，沒有為了懸疑而刻意嚇人，而是用真實的細節和溫情的內核打動人。豆瓣評分一度漲至8.8分，貓眼網路劇熱度榜曾登頂冠軍，優酷站內熱度突破7000，雲合播放市占率也進入前列。

羅晉飾演的刑警隊長馬雪松，打破了以往刑偵劇「硬漢吼叫」的刻板印象，他在與聽障家屬溝通時，自然地蹲下身平視對方並用手語交流的細節，被觀眾譽為「國產刑偵劇的高光時刻」，展現了角色的尊重與溫情。

此外，張國強飾演的養父眼神複雜，王鏘飾演的嫌疑人遊走在善惡之間，陳雨鍶飾演的女警則展現了成長與專業，劇組在長春零下20度的嚴寒中實景拍攝，演員凍傷的手、規範的手語動作以及曾參與「狂飆」製作的導演團隊，對真實辦案流程的還原，都被網友評價體現了製作的匠心。