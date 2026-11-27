肖戰主演的「小城良方」大結局近一個月，熱度竟然不減反升。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰主演的《小城良方》播畢近1個月後因研討會、主流媒體報導與社群二創再度翻紅，多平台熱度回升，展現現實題材作品強勁長尾效應。

肖戰 主演的現實題材劇「小城良方」完結近一個月，熱度不但沒退，反而迎來意外翻紅。近日該劇在北京舉行研討會及慶功活動，央視新聞、新華社等主流媒體接連報導，肖戰發言片段也跟著在社群流傳。追劇族忍不住笑稱這波聲量根本是「第二次宣發」，還有人打趣，「劇都播完快一個月了，榜單怎麼還在被拿捏？」、「這哪是劇終，根本是售後加場」隨著話題發酵，各平台榜單也跟著回升。

「小城良方」近日在數據面上出現明顯反彈，抖音 影視榜升至第四名、熱度破4000萬，小紅書 相關討論榜衝上第三名，愛奇藝站內熱度則來到約6062；雖與播映期間最高峰10096相比仍有落差，但對已下檔近一個月的劇集而言，已算長尾十足。不少網友紛紛驚呼「這後勁也太猛了」、「一般劇播完就查無此劇，這部居然逆風回血」，直呼這波逆跌實在太意外。

隨著熱度回溫，焦點也再度回到肖戰飾演的劉錚亮身上。角色從外科醫生歷經挫折後，回到東北小城重新出發，得面對基層醫療的現實挑戰、人情冷暖與自我和解。相較於過往古裝與偶像劇的常見套路，這次走生活化路線讓網友大讚「很接地氣、不端著」、「演出了小城大夫的煙火氣」，更有追劇族分享「本來只是滑短影音，結果被推坑一路補完」。

此外，肖戰的原聲台詞在抖音掀起大量二創，相關音頻累積逾60萬次使用。網友直呼台詞「代入感拉滿、愈聽愈上頭」、「聽一遍就想重刷」，並紛紛敲碗求更多剪輯。靠著口碑發酵、二創擴散與社群自發安利，現實題材在劇終後仍能持續延燒，展現出不容小覷的長尾魅力。