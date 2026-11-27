劉浩存被私生飯追拍，忍無可忍下揮包甩向對方手機。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉浩存赴長沙錄節目時遭私生飯一路追拍並貼臉騷擾，忍無可忍揮包阻擋；工作室說明對方曾推擠工作人員，呼籲外界拒絕跟蹤追拍。

憑藉年代劇「主角」再度翻紅的「謀女郎」劉浩存也逃不過私生飯騷擾。近日，她現身湖南長沙準備錄製節目時，從飯店地下車庫一路被跟拍至電梯口，儘管多次出言制止，對方仍不肯停止，甚至將手伸進即將關閉的電梯門內繼續拍攝。劉浩存忍無可忍，直接揮包甩向對方手機，相關畫面曝光後有網友大讚，「不愧是態度姐」。

從網路流傳的影片及現場目擊者描述可見，跟拍者一路緊貼劉浩存，幾乎沒有保持任何距離，即使她已明確表示「不要拍了」，對方仍不願停止，甚至趁電梯門即將關閉時將手伸入轎廂內繼續拍攝。劉浩存最後揮包甩向對方鏡頭。不過，現場並未傳出手機損壞或有人受傷消息。

面對外界議論，劉浩存官方工作室發出聲明還原經過，表示藝人在飯店地下車庫遭到追拍圍堵，工作人員維持秩序時還遭推擠撞倒，隨後仍有多人繼續追拍，因此劉浩存才出手阻擋拍攝，強調外界不應斷章取義，並表明拒絕任何形式的跟蹤追拍行為。

聲明曝光後，不少網友留言力挺，直言「私生飯本來就不是粉絲，貼臉跟拍還伸手進電梯真的太越界了」，也有人指出「只截揮包畫面太片面，前面勸阻無效還推倒工作人員，換誰都會崩潰」、「保護自己完全沒問題，希望團隊和飯店安保都能硬起來」。

據了解，劉浩存今年演藝事業迎來重要轉折。她早年以張藝謀電影「一秒鐘」出道，頂著「謀女郎」光環受到矚目，卻也因外界爭議而一度面臨評價兩極的處境。今年主演改編自茅盾文學獎同名小說的年代劇「主角」，飾演從山村放羊娃一路歷經磨難、成長為秦腔名伶。為了角色，她提前練習戲曲基本功及方言，從人物青澀時期到歷經世事後的蛻變，都成為觀眾討論焦點，也讓她的演技獲得更多肯定。