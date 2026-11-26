向華強（左）與老婆陳嵐結婚40年感情仍十分親密。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 向太直播回憶自己曾細心照顧向華強與前妻所生的女兒向詠恆，但對方成年後態度驟變，讓她感嘆心死，向華強也因此不再與女兒見面。

向華強的妻子陳嵐（向太）近日開直播，難得聊到向華強與前妻丁珮所生的女兒向詠恆（又名向均羚）。她回憶過往時光，表示自己曾陪著丈夫接向詠恆放學、添購衣物與玩具，對她照顧得無微不至，不料向詠恆踏入職場後態度大變，甚至出現「翻臉不認人」的狀況，讓她直呼「心死了」，向華強也因此不再與女兒碰面。

陳嵐分享，當年她與向華強交往後，只要男方探望與前妻生的向詠恆，「全部是我陪著他一起的。」夫妻倆相處頗有默契，她不只跟著接繼女放學、讓對方回住處，平時小孩的穿戴與玩具也多由她張羅，兩人從未為此起過爭執。

話鋒一轉，陳嵐談起向詠恆成年後的轉變，不禁搖頭嘆氣。她指出，向詠恆從小到大一路念到大學，「嘴巴甜得不得了的」，誰知出社會工作後卻變得「翻臉不認人」，甚至還需要陳嵐出面替她收拾各種棘手的爛攤子。

回顧這段歷程，陳嵐坦言「真的很後怕」，語氣失落地說出「我心死了」，並透露向華強見她心灰意冷，也跟著切斷聯繫，「因為我不見，他也不見，他也不准他女兒來了。」

過去陳嵐也曾透露，自己竟是從媒體報導得知，向詠恆對外宣稱曾遭她以「菸頭燙身體」虐待，令她十分委屈；向華強當時則力挺妻子，強調陳嵐對女兒一向寵愛有加。

陳嵐也提到，當年她生下兒子向佐時，向詠恆因為擔心失去關注，竟整整哭了半年，讓她忍不住感嘆：「後媽真的不好當，還好向先生一直維護我，反正對她再好，她可能還是聽她媽的，還是有她自己的意見。」