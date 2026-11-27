吳彥祖（左）近日現身成都探訪網紅「老白」的私人會所。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 吳彥祖到成都作客網紅老白私人會所，重現《新警察故事》經典跳車動作，卻因與非頂流網紅合作遭部分網民質疑自降身價。

港星吳彥祖近日前往成都內地網紅「老白」的私人會所作客，不僅大聊汽車與DJ往事，更事隔逾20年親身上陣重演經典電影「新警察故事」的跳入開篷車絕技，然而影片在網上曝光後，隨即掀起部分網民質疑此舉有「自降身價」之嫌，引發熱烈討論。

香港 01報導，近年積極活躍於內地社交平台的吳彥祖，日前現身成都探訪網紅「老白」位於錦江邊、名為「小破屋」的私人空間。影片中，老白於會所車庫前向吳彥祖請教，表示自己一直想模仿當年電影中帥氣的上車動作，甚至希望「變成吳彥祖」。面對粉絲的請求，吳彥祖毫無巨星架子，笑言距離當年的動作已過了20多年，先看看自己能否做到。

隨後吳彥祖親自示範，提醒「你要兩個手很穩才行，我試試看，不知道能不能」，緊接著雙手穩撐車框，一個箭步俐落躍入紅色開篷跑車的駕駛座，身手依然敏捷。之後他更耐心指導老白先壓腿、屈起膝蓋發力，雖然老白實操時略顯吃力，但吳彥祖依然大方鼓勵「比我好」。

為了招待這位偶像，老白亦準備了不少驚喜。除了出動多輛罕見骨董名車與超跑在場列陣外，他更拿出自小珍藏的吳彥祖早期訪問剪報，以及第一張親筆簽名照，並剪輯成致敬短片。

不過，短片在網上流傳後卻引來部分網民質疑，認為吳彥祖身為資深影星，特地與粉絲量僅約600萬、不算頂流的網紅「老白」拍片重演舊作招式，似乎有「自降身價」之嫌；對此，知情網民隨即起底老白其實是圈內「隱形富豪」，不僅早年靠職業DJ與投資酒吧累積財富，也曾轉讓紙巾廠股份，加上演藝與潮流圈人脈深厚、私交甚篤，也讓外界理解吳彥祖為何願意賞面作客，展現隨性一面。