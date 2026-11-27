王楚然戴滑雪帽意外擠出臉頰肉。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 王楚然新疆賞雪時因滑雪帽擠出臉頰肉，被網友玩成蠟筆小新話題，從高冷女神變成可愛代表，帶動熱搜討論。

大陸女星王楚然近日前往新疆 賞雪，原本只是分享初見真雪的興奮心情，沒想到一頂滑雪帽卻意外讓她登上熱搜。她戴上帽子後，臉頰兩側被微微擠出圓潤弧度，與平日鏡頭前高冷、精緻的形象形成反差，網友笑稱根本是「蠟筆小新」真人版，話題「王楚然被擠壓出了臉頰肉」迅速引發討論。

這波熱度最初來自認證帳號「超級劇星桃白白」分享的照片。王楚然戴著滑雪帽，臉頰肉自然鼓起，博主形容她呈現「完全蠟筆小新形態」，還俏皮配上「捏」字，立刻引來粉絲接力玩梗。不少人留言直呼「美萌小船，臉頰肉我捏捏」，也有人翻出她早期照片對比，笑說她從小就有這股可愛氣質。

王楚然當天也在個人微博分享新疆雪景，看到眼前白雪時興奮得連發一長串「哈」字，毫不掩飾初見真雪的喜悅。網友笑稱她根本成了「在新疆看雪的哈哈怪」，比起刻意營造的美照，這種直率又孩子氣的反應，更顯得自然可愛，打破她一貫的高冷形象。

今年王楚然在戲劇與綜藝都有新表現，7月與張凌赫合作主演民國愛情劇「這一秒過火」，飾演身世坎坷的任素素，挑戰亂世中的愛恨情仇；近期則參與綜藝「現在就出發4」，與白敬亭、范丞丞等人同台，展現較生活化的一面。從戲劇中的情感演出到綜藝裡自然直率的互動，也讓觀眾看見她不同面向。這回新疆賞雪的真實模樣，再為她增添一波話題。