岳雨婷新劇「這個家我罩了2」預約量已經突破444萬，未播先火。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 岳雨婷、張庭睿與邵巍主演的短劇這個家我罩了2將於11月27日上線，憑首季口碑與雙魂設定、家庭守護線及高預約量，持續掀起熱度。

由岳雨婷、張庭睿、邵巍主演的家庭守護短劇「這個家我罩了2」，官宣定檔11月27日紅果上線播出。第二部延續第一部的家庭守護線，但升級為一體雙魂，引發新的烏龍與危機。作為短劇圈頂流女演員，岳雨婷精準演繹了女主的殺伐果斷與溫順柔軟的雙重人格特質，目前預約量已經突破444萬，未播先火。

「這個家我罩了2」劇情承接第一季，主要講述了重生進親妹妹身體的蘇以燼，剛剛找到家的溫暖，沉睡的妹妹卻突然甦醒。一具身體，有著兩個性格截然相反的靈魂，姊姊殺伐果斷，妹妹善良單純。姊妹輪番上線，鬧出無數烏龍，也聯手守護家人。可她們不知道，姊姊原本的身體並未死亡，而是被人祕密藏了起來，一場暗藏已久的陰謀正悄然逼近。

岳雨婷短劇圈的頂流女演員，精準演繹了女主的殺伐果斷與溫順柔軟的雙重人格特質，表演細膩自然、有感染力，塑造了一個在酷姊人格和原主甜妹人格來回切換的人物形象。

劇中，江躍辰是外冷內熱的高冷校草，前期傲嬌別扭，帶一點少年人的爭強好勝、愛吃醋，家境優渥但內心孤獨，從小缺少家的溫暖。短劇團新生代男演員張庭睿長相俊朗，氣質溫潤如玉，詮釋這個角色，表演自然有張力，通過眼神戲和微表情將角色的冷峻內斂與聰明通透詮釋的恰到好處。

邵巍飾演蘇以燼的心腹陸飛，演繹了陸飛的冷峻寡言與忠誠守護的個性，對於蘇以燼的命令，無條件服從，情緒很少外露，唯獨面對女主時會卸下防備，塑造了一個冷峻忠誠的人物形象。

岳雨婷和張庭睿此次是二搭合作，CP感強，默契度高，兩人從對立走向雙向奔赴的情感拉扯。

「這個家我罩了2」未播先火，預約量已突破約444萬。有分析稱，主要熱度來自第一季打底，「這個家我罩了」累計播放量破12億，收藏破百萬，親情線口碑不錯，為續集積累了觀眾基礎。此次延續了第一季的設定，融合了重生、奇幻、校園、親情守護、情感拉扯的元素，主打溫馨治癒風格，劇情節奏緊湊不拖沓，畫面質感高級，親情線刻畫細膩感人，形成未播先熱的態勢。

「這個家我罩了2」預約量已經突破444萬，未播先火。（取材自微博）