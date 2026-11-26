60歲黎明魅力不減，鄭州演唱會台下觀眾拿胡蘿蔔燈集體嗨唱掀翻場館。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 黎明在鄭州舉行演唱會，萬名歌迷以蘿蔔燈應援，從經典金曲到舞台設計都掀起熱潮，資深粉絲更在現場重拾青春記憶。

香港 樂壇「四大天王」之一的黎明，日前首度登陸鄭州 奧體中心舉行「ROBBABA演唱會2026」，萬名歌迷齊亮「蘿蔔燈」共赴30年青春之約。當晚59歲黎明標誌性的藍色海盜船長造型亮相，在霓虹與海浪交織的奇幻舞台上，帶領歌迷展開一場音樂冒險。

黎明在鄭州演唱會現場。（取材自黎明國際歌迷會臉書)

綜合港媒報導，演唱會氣氛熱烈，黎明一貫保持紳士風度，減少冗長談話並專注於歌唱。他接連獻唱「今夜你會不會來」、「夏日傾情」及「兩個人的煙火」等多首經典金曲，壓軸的「我的親愛」更引發全場起立大合唱，將氣氛推向最高潮。

黎明在演出尾聲表示：「謝謝大家！下回有機會再見面，還是那句話，很實在：祝大家每個周末都有自己開心的晚上，身體健康，多保重。」隨後，他深鞠躬向全場歌迷致意。

這次不少步入中年的資深粉絲更帶同珍藏多年的舊海報與專輯到場，在經典旋律中重拾年少青春的集體回憶。有到場的歌迷發文感嘆「彷彿一下子回到年少時光。原來，他就是我的青春。」

此外，舞台設計亦充滿心思，除了每首歌配有專屬燈光，間奏更融入嵩山雪景、黃河之風與CBD夜景等鄭州城市影像。鄭州站為觀眾準備了專屬的「蘿蔔燈」應援物，匯聚成一片暖黃色燈海，位歌迷留下專屬記憶。