袁澧林憑「第四幕」奪得金馬獎最佳女主角。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 袁澧林憑《第四幕》奪得金馬最佳女主角後返港謝票，回憶已故經理人對她的信任而數度落淚，並透露將於對方冥誕祭拜。

憑電影「第四幕」奪得金馬獎最佳女主角的袁澧林（Angela），日前帶著獎座返港，與電影監製爾冬陞到戲院謝票。談到已故的第一位經理人時，她數度哽咽落淚。

綜合港媒報導，袁澧林多次親吻獎座，說直到今天在飛機上，心情仍百感交集：「好榮幸、好激動、好興奮，好像在做夢一樣。」說到這裡，她眼眶泛紅：「真的好想哭，因為我第一個經理人很疼我，她已經不在人世。她很早就相信我，但我自己一直不確定是不是真的能當演員，很長一段時間都覺得自己沒那麼有才華，可是她真的相信我。」

她表示，這幾天翻看許多照片與回憶，哭了很多次，是人生中哭得最多的時候，但也很感激生命中曾有一個這麼愛她的人出現。被問到得獎是否算是對這位經理人Mee Yian的交代，袁澧林說：「我覺得是。知道這種事無法控制，但如果她能親眼看到，我會更開心。」她透露，12月是Mee Yian的冥誕與忌日，屆時會帶獎座前去祭拜，「很快她就可以看到了」。

報導指出，袁澧林在最佳女主角項目中擊敗余香凝與鍾雪瑩，事後兩人都傳來祝賀。她說，這一代演員之間不存在競爭，反而很團結。此外，她也收到不少台前幕後朋友的道賀，其中最意外的是兩屆奧運金牌得主、「劍神」張家朗的訊息，「有一起為香港爭光的感覺」。

被問到是否打算為自己加片酬，她再三表示不會。一旁的爾冬陞隨即接話：「我加給你，不過暫時沒有下一部合作計畫，要先寫好故事才能談。」爾冬陞並稱讚，袁澧林只入圍兩次金馬獎就奪獎，而劉青雲入圍8次才拿下金像獎影帝，覺得她很厲害。