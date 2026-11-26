朱亞文主演「大明風華」。（圖／八大提供）

AI摘要 文章摘要整理： 兩京十五日開播後，成毅飾演的朱瞻基因造型、台詞與氣場遭批評，反而讓朱亞文在大明風華中的朱瞻基被大量重溫並意外翻紅。

歷史大劇「兩京十五日」開播幾天，話題不斷，尤其是成毅飾演的朱瞻基，不僅造型和演技被批評，說台詞時還被嘲「嘴裡像含了兩顆棗」，引來不少吐槽。部分觀眾找出曾在「大明風華」中也演過朱瞻基的朱亞文來比一比，認為朱亞文版在體態、台詞和氣場上更勝一籌，「大明風華」片段和朱亞文反而因被大量二次傳播火了。有網友戲稱，「兩京十五日」要捧成毅，沒想到讓朱亞文再度翻紅，朱亞文真是「人在家中坐，熱度天上來。」

據正觀新聞報導，「兩京十五日」開播才幾天，朱亞文就被推到了流量前沿，他什麼都沒做，口碑卻穩定上漲。這樣的結果來得太快，但細想之下，又在情理之中。

網友將成毅版與朱亞文版飾演的朱瞻基拿出來比一比。（取材自微博）

這部劇由張黎執導，成毅擔綱主演，講的是朱瞻基繼位史：十五天內，前有堵截，後有追殺，憑自身力量從南京一路奔襲數千公里趕到北京，順利繼位，刀劍腥風，壓迫感十足。

可成毅飾演的朱瞻基，卻惹來不少吐槽，稱他瘦削的身形撐不起金冠束髮和龍袍，顯得沒有氣場。說台詞時嘴唇外翻的小習慣，情緒一激動就格外含糊，被觀眾評價「嘴裡像含了兩顆棗」，一到關鍵節點，情緒就斷了。再加上長眉入鬢、粉嫩口紅色號，脂粉氣偏重，和全劇樸素的畫風格格不入；整部劇不帶刺眼白濾鏡，連女主都是實打實的黃皮膚，林更新更是糙漢出鏡，畫風統一。觀眾直呼：選角不貼臉。

而這時，朱亞文就這麼闖入了觀眾視線。他曾在「大明風華」中也演過朱瞻基，2019年開播時同樣被吐槽，稱大馬金刀往那一跨，他嘴角浮笑，被指「油膩」、「像公公」，妝造頭套也不貼合，他當時說：這個角色有成長式的變化。

果不其然，他真演出來了。他個子高、身材魁梧，穿戴起來氣場兩米八，適合演梟雄、將帥之才。在王學圻飾演的朱棣面前，他依舊能穩步前行，反而更貼合史書裡，作為朱棣最愛的孫子，理應一往無前、鐵骨錚錚，氣勢如虹。

不過也有網友說，兩版角色階段不同。朱亞文演的是已登基、城府成型的成熟帝王；成毅演的是逃亡途中被迫成長的少年太子，由此直接比「誰更像皇帝」並不公平。