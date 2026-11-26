王玉雯為「付智恩」代言引發爭議，工作室與合作品牌同步澄清。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 王玉雯因代言服飾品牌遭質疑涉及真皮草推廣而掀起抵制聲浪，品牌與工作室隨後澄清僅拍攝皮衣、派克服與羊毛外套，輿論因此分成支持與批評兩派。

29歲女星王玉雯近日因皮草爭議被推上了風口浪尖。她替服飾品牌拍攝宣傳大片，遭網友質疑推廣皮草，引發抵制聲浪，話題「網友抵制王玉雯代言皮草」登上微博 文娛熱搜第一。大批網友翻出她過去曾多次表達喜愛小動物的言論，如今卻捲入皮草爭議，質疑她言行不一。對此，王玉雯工作室與合作品牌「付智恩」25日同步澄清，強調此次合作並非主打皮草品類推廣，並表示對惡意造謠將保留法律追訴權。

王玉雯長期在社交平台分享寵物 狗日常，曾自述小動物能帶來安全感，公眾對她形成了愛護小動物的印象。但近日她卻代言主打年輕化真皮草的女裝品牌「付智恩」，引來大批網友譁然，認為與她長期經營的「愛寵人設」之間的強烈反差，紛紛留言揚言抵制。

據了解，付智恩主打年輕化真皮草穿搭，在售產品中包含紫藍龍貓、芬蘭狐狸毛等大量養殖動物真皮毛皮草，且均為人工養殖毛皮原料，並非人造仿毛。

面對迅速發酵的輿論，11月25日晚，品牌方發出說明，指本次王玉雯拍攝出鏡的產品為皮衣、派克服、美利奴類羊毛外套，合作初衷是演繹冬日穿搭，並非主打皮草品類推廣。

王玉雯工作室隨後也發布聲明也寫道，王玉雯此次商務合作露出的產品主要為該品牌的皮衣、派克服、美利奴類羊毛外套，並非主打皮草品類推廣，並強調「善待生命是王玉雯女士及團隊一貫認同的理念，也是我們篩選商務合作的重要標準。」工作室會在既有合作框架下，以更嚴格的標準持續評估各項合作內容。

聲明最後還撂下一句硬話：尊重並歡迎公眾監督，希望大家以事實為依據看待本次合作，對惡意歪曲事實、詆毀王玉雯女士的不實言論，保留依法追責的權利。

聲明接連發出後，輿論呈現兩極。一部分網友認為合法養殖、代言不違法，不必道德綁架；也有網友認為公眾人物應為品牌整體業務負責，聲明內容避重就輕；且就算沒代言皮草，愛寵人設攢下的好感，哪怕出鏡的只是皮衣和羊毛外套，也應該避嫌，而不是還反嗆要保留依法追責權利。

公開信息顯示，王玉雯1997年5月28日出生，畢業於北京舞蹈學院音樂劇專業，2015年進入影視圈。入行後，她陸續出演了「遇見你真好」、「大象席地而坐」、「少年派」、「只是結婚的關係」、「你給我的喜歡」、「孤舟」、「好團圓」、「值得愛」等影視劇，並因在多個綜藝節目中顯露出質樸、真誠、爽快的性格特點，收穫大批粉絲。