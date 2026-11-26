古裝歷史劇「兩京十五日」正在熱播。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 《兩京十五日》因「眀」字是否寫錯引發討論，專家指出此字有古代字形依據；真正惹議的是射太祖畫像與火燒宗廟等改編，與史實及禮制相違。

歷史劇「兩京十五日」熱播，口碑兩極，網友挑出兩處爭議：太子朱瞻基船上的大旗寫了「眀」字，被疑寫錯，實則有典可據；至於劇中「箭射太祖畫像」「火燒宗廟」，則被批不合歷史常理。編劇改編並非毫無來由，但仍與史實常理有落差。

封面新聞報導，該劇改編自馬伯庸的原著，導演為執導過「大明王朝1566」的張黎。

先說旗上的字。「眀」由「目」與「月」組成，並非今天規範的「日月」明。有網友認為劇組寫錯，也有人認為是刻意還原，網友並曬出南京明孝陵文保石牌、濟南大明湖石碑、成都武侯祠「明良千古」匾額，皆作「眀」；另有網友舉出明代官方文書寫「明」作反例。

查閱資料，東漢許慎「說文解字」收有「朙」字，釋為「照也，從月囧」。清代段玉裁註解，「囧」取窗牖（yǒu）麗廔（lóu）闓（kǎi）明之意，也就是月光透過窗格照進屋內。

西北民族大學副教授吳通表示，秦小篆統一寫作「朙」，戰國以來隸變時，「囧」被簡寫為「目」，這種寫法一直流傳，明清時期仍是主流，直到簡化字才統一規範為「明」。段玉裁還提到，漢熹平石經作「眀」，唐開成石經作「明」，顏真卿的書法則幾乎都寫「朙」。因此，劇中用「眀」並無不妥。

報導指出，真正引發批評的是另外兩處，劇中敵方追殺朱瞻基時，以箭射太祖朱元璋畫像；朱瞻基為製造混亂脫身，又火燒宗廟，而原著並無這兩個設定。

靖難之役時，鐵鉉在濟南抵禦燕王朱棣，城將破之際，把朱元璋神牌懸於城頭，燕軍竟不敢開炮，見於「明史紀事本末」。曾參與靖難的漢王朱高煦深知此事分量，不可能指使南京守備太監朱卜花箭射太祖畫像。「史記」也記載，楚悼王死後，追殺吳起的人射中悼王屍體，新王即位後處死射王屍者，被滅族的有七十多家。

至於火燒宗廟，有網友辯稱被燒的是奉先殿。在「大明律」「十惡」中，毀壞宗廟、陵墓、宮殿屬「謀大逆」，罪名僅次於謀反。

朱瞻基之前，上一個被傳燒奉先殿的是建文帝。「明太宗實錄」稱舊殿為建文所焚，但故宮博物院研究館員楊新成認為，建文帝無自毀家廟之理，這或許是永樂帝有意為之的曲筆。報導認為，身為儲君的朱瞻基親手燒毀祭祖之處，等於自毀繼位根基，劇情堪稱「逆天操作」。

網友稱明孝陵上寫作「眀」字。(取材自封面新聞)

大旗上的「眀」字。劇照截圖。(取材自封面新聞)