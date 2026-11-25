吳慷仁無懼中國影視寒冬 捧熊貓蛋糕迎44歲生日「對得起初心」
吳慷仁44歲生日公開生活與工作近照，感謝劇組和夥伴帶來充實感，也表示會把握難得機會用心拍戲，持續推出讓觀眾驕傲的作品。
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吳慷仁44歲生日公開生活與工作近照，感謝劇組和夥伴帶來充實感，也表示會把握難得機會用心拍戲，持續推出讓觀眾驕傲的作品。
金馬、金鐘雙料影帝吳慷仁24日迎來44歲生日，在社群分享多張生活及工作側拍照，手捧造型可愛的熊貓麻將蛋糕，對著鏡頭露出靦腆笑容。他感性表示，近幾個月雖然忙碌，卻過得相當充實，感謝一路遇見好團隊、好演員及夥伴，也期許自己珍惜難得的合作機會，拍出讓觀眾引以為傲的作品。
吳慷仁分享生日近況，透露這幾個月的生活「很豐富，甚至說有點太豐富」，雖然工作忙碌，卻因為遇到許多好的人而感到充實。他特別提到，無論是劇組團隊、合作演員，甚至演員們的粉絲，都讓他感受到溫暖，還幽默提及現場連椅子都能整齊排列，流露對工作環境的滿意。
他也有感而發表示，拍戲從來不是容易的事，但正因為有「難得的機會、難得的相聚、難得的劇本」，更應該全心投入，用心完成每一個作品，希望拍出好東西，對得起自己的初心，直到作品呈現在觀眾面前時，大家都能感到驕傲。
照片中，吳慷仁身穿墨綠色襯衫、搭配同色系領帶，捧著立體熊貓造型蛋糕，周圍以草莓及「中、發、白」麻將牌裝飾，插上一根金色長蠟燭，模樣相當吸睛。其他照片還包括片場走廊整齊排列的折疊椅與小板凳、穿著羽絨外套吃薯條的私下模樣，以及手持透明冰塊、置身飄雪場景的時尚照，工作與生活點滴一次曝光。
近來中國影視市場被形容是寒冬，吳慷仁仍持續有新作品消息，繼挑戰古裝劇「祝姑娘」後，近日再傳將參與新加坡導演陳哲藝監製的合拍劇「咖哩魚頭」，工作行程相當緊湊。44歲生日這天，他也透過貼文展現對表演工作的熱情，期待以作品回應觀眾的支持。
他分享多張生活與工作側拍照，手捧熊貓麻將蛋糕慶生，並表示近幾個月雖忙碌卻很充實，感謝遇到好團隊、好演員與夥伴。 他認為拍戲從來不容易，但正因遇到難得的機會、相聚與劇本，更應全心投入完成作品，希望成品能讓觀眾感到驕傲。 雖然中國影視市場被形容為寒冬，他仍持續有新作品消息，除了古裝劇《祝姑娘》，近期也傳將參與合拍劇《咖哩魚頭》。
精華 FAQ
他分享多張生活與工作側拍照，手捧熊貓麻將蛋糕慶生，並表示近幾個月雖忙碌卻很充實，感謝遇到好團隊、好演員與夥伴。
他認為拍戲從來不容易，但正因遇到難得的機會、相聚與劇本，更應全心投入完成作品，希望成品能讓觀眾感到驕傲。
雖然中國影視市場被形容為寒冬，他仍持續有新作品消息，除了古裝劇《祝姑娘》，近期也傳將參與合拍劇《咖哩魚頭》。
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