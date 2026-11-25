金馬、金鐘雙料影帝吳慷仁24日迎來44歲生日，在社群分享多張生活及工作側拍照，手捧造型可愛的熊貓麻將蛋糕，對著鏡頭露出靦腆笑容。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 吳慷仁44歲生日公開生活與工作近照，感謝劇組和夥伴帶來充實感，也表示會把握難得機會用心拍戲，持續推出讓觀眾驕傲的作品。

金馬、金鐘雙料影帝吳慷仁 24日迎來44歲生日，在社群分享多張生活及工作側拍照，手捧造型可愛的熊貓麻將蛋糕，對著鏡頭露出靦腆笑容。他感性表示，近幾個月雖然忙碌，卻過得相當充實，感謝一路遇見好團隊、好演員及夥伴，也期許自己珍惜難得的合作機會，拍出讓觀眾引以為傲的作品。

吳慷仁分享生日近況，透露這幾個月的生活「很豐富，甚至說有點太豐富」，雖然工作忙碌，卻因為遇到許多好的人而感到充實。他特別提到，無論是劇組團隊、合作演員，甚至演員們的粉絲，都讓他感受到溫暖，還幽默提及現場連椅子都能整齊排列，流露對工作環境的滿意。

他也有感而發表示，拍戲從來不是容易的事，但正因為有「難得的機會、難得的相聚、難得的劇本」，更應該全心投入，用心完成每一個作品，希望拍出好東西，對得起自己的初心，直到作品呈現在觀眾面前時，大家都能感到驕傲。

照片中，吳慷仁身穿墨綠色襯衫、搭配同色系領帶，捧著立體熊貓造型蛋糕，周圍以草莓及「中、發、白」麻將牌裝飾，插上一根金色長蠟燭，模樣相當吸睛。其他照片還包括片場走廊整齊排列的折疊椅與小板凳、穿著羽絨外套吃薯條的私下模樣，以及手持透明冰塊、置身飄雪場景的時尚照，工作與生活點滴一次曝光。

近來中國影視市場被形容是寒冬，吳慷仁仍持續有新作品消息，繼挑戰古裝劇「祝姑娘」後，近日再傳將參與新加坡導演陳哲藝監製的合拍劇「咖哩魚頭」，工作行程相當緊湊。44歲生日這天，他也透過貼文展現對表演工作的熱情，期待以作品回應觀眾的支持。