古天樂重逢「永遠的小龍女」哭到鼻涕噴飛 她認了「愛上過兒」
古天樂與李若彤重提1995年版《神鵰俠侶》幕後故事，前者拍重逢戲哭到鼻涕噴飛，後者更坦言曾因入戲而愛上楊過，成為經典情侶形象的話題焦點。
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古天樂與李若彤重提1995年版《神鵰俠侶》幕後故事，前者拍重逢戲哭到鼻涕噴飛，後者更坦言曾因入戲而愛上楊過，成為經典情侶形象的話題焦點。
金庸武俠經典「神鵰俠侶」歷經多次翻拍，不同年代的楊過、小龍女各有擁護者，其中1995年由古天樂、李若彤主演版本，是不少劇迷心中的經典。當年2人拍攝過程入戲深，李若彤多年後也在自傳中坦言曾愛上劇中的「過兒」，幕後故事為經典角色再添話題。
古天樂回憶，當年拍攝「神鵰俠侶」是自己第一次接觸古裝劇，無論台詞語氣、走路姿勢，還是武打動作，都需要重新適應。為了讓演員呈現更好的肢體表現，監製李添勝特別安排中國舞老師到場指導，從身段到動作細節都得反覆練習。
其中最令人印象深刻的，莫過於楊過苦等小龍女16年，兩人終於在絕情谷重逢的經典橋段。古天樂拍攝時完全投入角色，感動得淚流不止，甚至連鼻涕都飛了出來，真實反應也成為這場名場面背後令人難忘的趣事。
不只古天樂入戲，李若彤多年後也在自傳中分享當年的拍攝心境，大方坦言曾經愛上古天樂飾演的「過兒」。她形容當時拍戲「滿心滿眼都是過兒，眼裡心中再也放不下其他人」，對角色的投入程度可見一斑。
戲裡的小龍女對楊過情深不悔，戲外的李若彤也因長時間沉浸在角色中，對這段感情留下深刻感受，讓不少劇迷更加難忘兩人所詮釋的經典情侶形象。
因為古天樂與李若彤的演繹深入人心，兩人把楊過與小龍女的情感張力詮釋得非常到位，讓這版《神鵰俠侶》長年被視為不少劇迷心中的代表作。 他提到最難忘的是楊過苦等小龍女16年後，兩人在絕情谷重逢的橋段。當時他完全投入角色，感動到淚流不止，甚至連鼻涕都飛了出來。 李若彤坦言當年拍戲時曾愛上古天樂飾演的楊過，形容自己「滿心滿眼都是過兒」，眼裡和心中再也放不下其他人，顯示她對角色投入極深。
精華 FAQ
因為古天樂與李若彤的演繹深入人心，兩人把楊過與小龍女的情感張力詮釋得非常到位，讓這版《神鵰俠侶》長年被視為不少劇迷心中的代表作。
他提到最難忘的是楊過苦等小龍女16年後，兩人在絕情谷重逢的橋段。當時他完全投入角色，感動到淚流不止，甚至連鼻涕都飛了出來。
李若彤坦言當年拍戲時曾愛上古天樂飾演的楊過，形容自己「滿心滿眼都是過兒」，眼裡和心中再也放不下其他人，顯示她對角色投入極深。
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