古天樂在「神鵰俠侶」首次挑戰古裝戲，拍攝時深受劇情感動，哭到鼻涕噴飛。(年代提供)

AI摘要 文章摘要整理： 古天樂與李若彤重提1995年版《神鵰俠侶》幕後故事，前者拍重逢戲哭到鼻涕噴飛，後者更坦言曾因入戲而愛上楊過，成為經典情侶形象的話題焦點。

金庸武俠經典「神鵰俠侶」歷經多次翻拍，不同年代的楊過、小龍女各有擁護者，其中1995年由古天樂、李若彤主演版本，是不少劇迷心中的經典。當年2人拍攝過程入戲深，李若彤多年後也在自傳中坦言曾愛上劇中的「過兒」，幕後故事為經典角色再添話題。

古天樂回憶，當年拍攝「神鵰俠侶」是自己第一次接觸古裝劇，無論台詞語氣、走路姿勢，還是武打動作，都需要重新適應。為了讓演員呈現更好的肢體表現，監製李添勝特別安排中國舞老師到場指導，從身段到動作細節都得反覆練習。

其中最令人印象深刻的，莫過於楊過苦等小龍女16年，兩人終於在絕情谷重逢的經典橋段。古天樂拍攝時完全投入角色，感動得淚流不止，甚至連鼻涕都飛了出來，真實反應也成為這場名場面背後令人難忘的趣事。

不只古天樂入戲，李若彤多年後也在自傳中分享當年的拍攝心境，大方坦言曾經愛上古天樂飾演的「過兒」。她形容當時拍戲「滿心滿眼都是過兒，眼裡心中再也放不下其他人」，對角色的投入程度可見一斑。

戲裡的小龍女對楊過情深不悔，戲外的李若彤也因長時間沉浸在角色中，對這段感情留下深刻感受，讓不少劇迷更加難忘兩人所詮釋的經典情侶形象。

古天樂、李若彤主演的「神鵰俠侶」版本是不少劇迷心中的經典。(年代提供)

李若彤演出「神鵰俠侶」，事後大方坦言曾愛上古天樂飾演的「過兒」。(年代提供)

古天樂、李若彤主演「神鵰俠侶」。(年代提供)