袁澧林憑「第四幕」奪得金馬獎最佳女主角。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 袁澧林奪下金馬最佳女主角後返港謝票，談及已故經理人時淚崩，並表示會在對方冥誕與忌日帶獎座祭拜。

憑電影「第四幕」奪得金馬獎最佳女主角的袁澧林（Angela），24日晚間帶著獎座返港，與電影監製爾冬陞到戲院謝票。談到已故的第一位經理人時，她數度哽咽落淚。

綜合港媒報導，袁澧林多次親吻獎座，說從頒獎禮到返港的飛機上，心情一直激動，覺得既榮幸又興奮，像在作夢一樣。說著說著，她眼眶泛紅，坦言真的很想哭，在她不確定自己是否有才華、能否當演員的時候，經理人真的相信她可以，只是，如今那位疼愛她的經理人已不在人世。

她表示，這幾天翻看許多照片與回憶，哭了很多次，是人生中哭得最多的時候，但也很感激生命中曾有一個這麼愛她的人出現。

被問到得獎是否算對這位經理人Mee Yian有個交代，袁澧林認為算是，她明白這種事無法掌控，但如果對方能親眼看到，會更開心。她透露，12月是Mee Yian的冥誕與忌日，屆時會帶著獎座前去祭拜，相信「很快就能讓她看到」。

報導指出，袁澧林在金馬獎最佳女主角項目中擊敗余香凝與鍾雪瑩，事後兩人都傳來祝賀。她說，這一代演員之間不存在競爭，反而很團結。此外，她也收到不少台前幕後朋友的道賀，其中最意外的是兩屆奧運 金牌得主、「劍神」張家朗的訊息，「有一起為香港爭光的感覺」。

被問到是否打算為自己加片酬，她再三表示不會。一旁的爾冬陞隨即接話：「我加給你，不過暫時沒有下一部合作計畫，要先寫好故事才能談。」爾冬陞並稱讚，袁澧林只入圍兩次金馬獎就奪獎，而劉青雲入圍8次才拿下金像獎影帝，覺得她很厲害。