黃磊在綜藝節目中建立起「黃小廚」形象，受到不少觀眾關注。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 黃磊在家為孩子做午餐時以真空圍裙、浴帽造型亮相，因反差感強烈引發網友熱議；他則解釋這是為了防油煙與避免弄髒衣服。

你有想過會有一天看到演員黃磊穿裸體圍裙嗎？近日他的妻子孫莉在個人社群帳號分享黃磊為孩子準備午餐的過程，只見他光著上身、身上繫著圍裙，頭上還戴了一頂浴帽，特殊造型讓孫莉忍不住笑稱：「這是有多愛乾淨，辣眼睛。」影片曝光後，「黃磊真空圍裙」迅速引發網友熱議，話題衝上熱搜。

影片中，黃磊熟練地煎牛排、煮番茄肉醬義大利麵，還準備了白灼花椰菜 ，料理完成後仔細擺盤，再撒上起司放進烤箱，整套流程相當俐落，成品看起來也頗有餐廳水準。問題是他的穿著打扮太勁爆，完全搶過料理的風采。

面對妻子調侃「辣眼睛」，黃磊也在影片中解釋。他表示，煎牛排時廚房油煙較大，戴浴帽是為了避免頭髮沾上油；至於為何不穿上衣，他則笑稱「不想讓衣服弄髒，最好的方法就是不穿衣服」，還反問：「這有什麼可笑的呢？在家裡做飯，防止頭髮弄上油，不都是這麼弄嗎？」 黃磊頭戴浴帽、裸上身穿圍裙在家做飯。（視頻截圖）

黃磊裸上身穿圍裙的畫面，被妻子笑稱「辣眼睛」。（視頻截圖）

黃磊近年雖然影視作品不多，卻憑藉綜藝節目「嚮往的生活」展現的廚藝，建立起「黃小廚」形象，受到不少觀眾關注。這次影片中的居家造型，與他過去在節目中從容下廚的模樣形成反差，也成為話題焦點，有網友笑稱「頭髮保住了、衣服保住了，但我的眼睛受傷了」。