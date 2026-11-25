AI短劇「醜狐」首集上線短短3天全網播放量便突破1億大關。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： AI短劇《醜狐》憑藉獨特的中式恐怖美學與人性敘事，3天播放破億，且由創作者夜夢人獨立完成全流程製作，引發社群熱議。

改編自清代志怪小說「聊齋誌異」同名篇目的AI短劇「醜狐」近日強勢洗版社群平台，首集上線短短3天全網播放量便突破1億大關，成為AI影視領域的最新現象級黑馬。不同於市面上常見的唯美古風或甜寵AI短劇，「醜狐」大膽以「醜」作為視覺核心，結合冷峻的中式微恐美學與深刻的人性隱喻，成功在流水線作品中殺出一條血路。

全劇共計8集、總時長不到50分鐘，令人驚豔的是，從腳本撰寫、AI繪圖生成、配音到後期剪輯，全流程皆由創作者「夜夢人」一人獨立完成。據了解，夜夢人曾跑過劇組並擔任紀錄片導演，隨後進入大型網路公司擔任AI產品經理，直至今年初才辭職全心投入AI內容創作。

在視覺呈現上，夜夢人最初也曾設計過美艷動人的狐妖版本，但重讀原著中「衣服炫麗而顏色黑醜」的描述後毅然推翻重做，刻意拉長角色面部比例，營造出「乍看就醜」的高辨識度，並融入水墨質感與懷舊港片氛圍，被網友盛讚為「用AI完美復刻中式恐怖」。

除了風格獨樹一幟，劇中「遇善則美，遇惡則醜」的鏡像設定更是直擊人心。女主角狐妖原本容貌清麗，卻因真心屢遭書生與世人踐踏利用，最終心如死灰、容貌逐漸變得醜陋。劇中一句台詞「人一旦寒心臉是會跟著變的」迅速在網路上瘋傳，引發無數觀眾對職場高壓與情感消耗的強烈投射。

對此，夜夢人受訪時透露，這句出圈台詞的靈感，其實源自自己過去辛苦工作導致面相變化的親身感受，並未料到會引起如此龐大的共鳴。他也特別澄清，希望觀眾不要因此對婚姻或愛情產生畏懼。值得一提的是，「醜狐」原本僅規畫兩集，因評論區湧入大量網友「催更」，創作者才決定續寫至8集，並特別加入和尚一角與狐妖產生善意羈絆，藉此平衡前兩集過於暗黑的人性描寫。

雖然部分網友笑稱「醜狐越看越像老闆」，也有原著粉認為劇版偏重情感敘事、略為弱化了原著的處世思辨，但「醜狐」無疑為單人AI創作樹立了全新標竿，證明好故事與獨特審美依然是內容破圈的關鍵。