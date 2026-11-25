李雪琴在古裝劇「折腰」中還是福態模樣。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李雪琴在廣州活動中以明顯纖細身形引發關注，她分享自己靠AI拍照記錄三餐熱量與營養，近3個月更嚴格執行，才瘦下一大圈。

向來以幽默談吐與圓潤親切形象深植人心的大陸女星李雪琴，近日在廣州出席公開活動時，以截然不同的纖細身形驚豔全場，「李雪琴居然這麼瘦了」隨即衝上熱搜，引發大批網友熱議。有人直呼：「瘦到連幽默感都要變高冷了嗎？」

在活動現場，李雪琴被發現整個人小了一大圈，不僅臉部輪廓變得清晰，整體氣質也顯得更加清爽幹練。就連同場出席的知名眼科醫師陶勇在見到她時，都忍不住當場驚訝發問：「妳怎麼瘦成這樣？」這段真實又逗趣的互動畫面曝光後，立刻成為社群討論焦點，不少粉絲直呼「差點認不出來」、「狀態肉眼可見變好了」。

李雪琴近日公開亮相，被發現身形纖瘦了不少。(取材自微博)

面對外界對她瘦身秘訣的好奇，李雪琴在現場大方分享了自己的體重管理方式。她透露，自己並非採取極端節食或「硬餓」的激烈手段，而是從去年底開始，嘗試運用AI工具進行科學化的飲食管理。她每天都會堅持為三餐拍照，透過AI記錄熱量與營養攝取，尤其在近3個月執行得更加嚴格，才讓身形出現如此顯著的變化。

有趣的是，李雪琴還分享了一個使用AI減重 的小插曲。她笑稱，當自己某天吃得特別少的時候，AI甚至會反過來貼心提醒她「再吃點」，避免熱量攝取過低。她也藉此呼籲大眾，減重不能一味追求少吃，必須兼顧身體健康與基礎代謝，切勿把AI當成極端節食的捷徑。

事實上，有著北大才女封號的李雪琴，演藝之路相當戲劇化。她最早因拍攝無厘頭的東北口音短影音在網路暴紅，2020年參加「脫口秀大會」第三季，憑藉接地氣的「喪文化」風格與獨特幽默感一戰成名，成功從網紅轉型為人氣脫口秀演員。

此後她成為各大綜藝節目的常客，在「五十公里桃花塢」、「毛雪汪」與「你好，星期六」中以高情商與治癒特質圈粉無數；近年更積極跨足影視圈，陸續參演「保你平安」、「熱辣滾燙」等賣座電影，並在古裝劇「折腰」與年代劇「好好的時光」中展現自然演技，成功走出多元發展的演藝新局。