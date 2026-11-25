「後宮甄嬛傳」蔣欣爆瘦，網友直呼變化太大。（取材自自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣欣因新劇路透照被發現暴瘦近15公斤，臉頰與眼窩凹陷引發熱議，外界同時關注她以168斷食與運動嚴格控制體態。

以「後宮甄嬛傳 」華妃一角深植人心的中國女星蔣欣，近日因新劇「多喜一家人」拍攝路透照曝光，再度成為微博 熱議焦點。照片中的她身形明顯消瘦，肩頸、四肢線條都比過去纖細，臉頰也顯得較為凹陷，與當年飾演華妃時豐潤的模樣形成對比，不少網友直呼變化太大，甚至懷念她過去珠圓玉潤的古典美。

據陸媒報導，身高171公分的蔣欣，體重從過去約70公斤降至56公斤，減重將近15公斤。新劇路透及活動照片曝光後，「蔣欣瘦成這樣了」等關鍵字登上微博熱搜。有網友感嘆，當年華妃氣場十足，蔣欣圓潤的身形更有古典美，雖然演員為了上鏡難免需要管理體態，仍希望她以健康為優先。

「後宮甄嬛傳」華妃蔣欣瘦15公斤，臉頰凹陷，粉絲差點認不出。（視頻截圖）

蔣欣過去曾因骨架較大、上鏡容易顯得壯碩，面臨身材管理壓力。陸媒指出，她長期採取「168輕斷食」，每天空腹16小時、在8小時內進食，飲食以水煮蔬菜、雜糧及蛋白質為主，並搭配每週約4至5次皮拉提斯運動。

報導也提到，蔣欣維持168斷食約3年，若體重稍有增加，還會進一步縮短進食時間，曾採取空腹20小時、進食4小時，甚至空腹22小時、進食2小時的方式，飲食控制相當嚴格。

微博上出現「蔣欣瘦成這樣了」等討論，有網友發文驚呼：「華妃娘娘下班路透照（意為：片場流出影像），不過怎麼瘦成這樣了呀？記得之前的蔣欣珠圓玉潤簡直古典美人，華妃時期更是颯氣十足，雖然上鏡有減肥需求，但還是希望咱華妃更健康的飲食啊！」