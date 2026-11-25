網路傳出楊冪有機會和肖戰（見圖）合作演出張藝謀的新片。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張藝謀新片《守密者》傳出可能由肖戰、楊冪主演，但網路流傳版本不一且官方未證實，讓話題熱度高漲之餘也充滿不確定性。

楊冪 和肖戰 要合作了？近日中國社群平台傳出，導演張藝謀籌備中的新電影「守密者」，有望找來肖戰、楊冪，連出演名單都傳得繪聲繪影。消息傳出後引發網友熱烈討論，有人直呼「男帥女美，狠狠期待了」，但也有人認為官方尚未確認，選角尚有變數，且網傳的名單就有兩個版本，連角色番位都對不上，「吃瓜不信瓜才是對的」。

不論是張藝謀、楊冪還是肖戰，都可說是中國演藝圈的票房保證，楊冪在今年2月上映、由張藝謀執導的「驚蟄無聲」中演出女配角，還以此入圍百花獎最佳女配角，也讓外界格外關注彼此後續的合作。

據了解，「守密者」是一部民國懸疑喜劇，傳出將於年底開機，並瞄準2027年春節檔上映。早前流傳的演員名單中，肖戰被指擔任領銜主演，搭檔倪妮、蔣奇明及姜珮瑤，參演名單還包括劉浩存、雷佳音、高葉、楊冪、易烊千璽、王驍、周冬雨及張譯等人，豪華卡司讓影迷充滿期待。

但近來網上又傳出「守密者」的陣容有肖戰、楊冪、余皚磊、張博，與先前流傳的版本有出入，讓影迷興奮之餘又有些霧裡看花。

部分網友認為，所謂的「合作名單」其實經不起細看，「網傳的陣容目前至少有兩個不同版本，連角色番位都對不上，說明消息源頭本身就亂」。熱搜話題更像是把兩個各自和張藝謀有傳聞的演員硬湊到一條話題裡，呼籲大家「吃瓜不信瓜」。至於張藝謀是否真有辦法促成楊冪與肖戰的首次合作，大批影迷都抱持期待。

網路傳出楊冪（見圖）有機會和肖戰合作演出張藝謀的新片。(取材自微博)

網路傳出楊冪（見圖）有機會和肖戰合作演出張藝謀的新片。(取材自微博)