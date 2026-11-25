張藝謀「守密者」陣容被傳肖戰+楊冪？粉絲「吃瓜不信瓜」
張藝謀新片《守密者》傳出可能由肖戰、楊冪主演，但網路流傳版本不一且官方未證實，讓話題熱度高漲之餘也充滿不確定性。
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張藝謀新片《守密者》傳出可能由肖戰、楊冪主演，但網路流傳版本不一且官方未證實，讓話題熱度高漲之餘也充滿不確定性。
楊冪和肖戰要合作了？近日中國社群平台傳出，導演張藝謀籌備中的新電影「守密者」，有望找來肖戰、楊冪，連出演名單都傳得繪聲繪影。消息傳出後引發網友熱烈討論，有人直呼「男帥女美，狠狠期待了」，但也有人認為官方尚未確認，選角尚有變數，且網傳的名單就有兩個版本，連角色番位都對不上，「吃瓜不信瓜才是對的」。
不論是張藝謀、楊冪還是肖戰，都可說是中國演藝圈的票房保證，楊冪在今年2月上映、由張藝謀執導的「驚蟄無聲」中演出女配角，還以此入圍百花獎最佳女配角，也讓外界格外關注彼此後續的合作。
據了解，「守密者」是一部民國懸疑喜劇，傳出將於年底開機，並瞄準2027年春節檔上映。早前流傳的演員名單中，肖戰被指擔任領銜主演，搭檔倪妮、蔣奇明及姜珮瑤，參演名單還包括劉浩存、雷佳音、高葉、楊冪、易烊千璽、王驍、周冬雨及張譯等人，豪華卡司讓影迷充滿期待。
但近來網上又傳出「守密者」的陣容有肖戰、楊冪、余皚磊、張博，與先前流傳的版本有出入，讓影迷興奮之餘又有些霧裡看花。
部分網友認為，所謂的「合作名單」其實經不起細看，「網傳的陣容目前至少有兩個不同版本，連角色番位都對不上，說明消息源頭本身就亂」。熱搜話題更像是把兩個各自和張藝謀有傳聞的演員硬湊到一條話題裡，呼籲大家「吃瓜不信瓜」。至於張藝謀是否真有辦法促成楊冪與肖戰的首次合作，大批影迷都抱持期待。
因社群平台流出多版選角名單，其中同時出現肖戰與楊冪，且兩人都與張藝謀曾有合作或傳聞交集，因而被網友解讀為有望首次同框演出，迅速掀起討論。 一版傳出肖戰領銜，搭檔倪妮、蔣奇明、姜珮瑤等，另有劉浩存、雷佳音、楊冪、易烊千璽、周冬雨、張譯等人；另一版則變成肖戰、楊冪、余皚磊、張博，差異明顯。 因為目前官方並未正式公布，且網傳名單至少有2個版本，連角色番位都對不上，顯示消息源頭混亂，所以不少網友主張先看熱鬧就好，別把未證實的傳聞當真。
精華 FAQ
因社群平台流出多版選角名單，其中同時出現肖戰與楊冪，且兩人都與張藝謀曾有合作或傳聞交集，因而被網友解讀為有望首次同框演出，迅速掀起討論。
一版傳出肖戰領銜，搭檔倪妮、蔣奇明、姜珮瑤等，另有劉浩存、雷佳音、楊冪、易烊千璽、周冬雨、張譯等人；另一版則變成肖戰、楊冪、余皚磊、張博，差異明顯。
因為目前官方並未正式公布，且網傳名單至少有2個版本，連角色番位都對不上，顯示消息源頭混亂，所以不少網友主張先看熱鬧就好，別把未證實的傳聞當真。
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