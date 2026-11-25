趙露思成為Valentino全球品牌代言人。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 趙露思以范倫鐵諾全球品牌代言人身分亮相活動，連換兩套早春造型並以溫柔發言圈粉，品牌也以特別時點官宣其新身分。

演員趙露思 近日成為義大利 奢侈品牌范倫鐵諾（Valentino）最新全球品牌代言人，她在出席活動時連換兩套2027早春系列造型，白天是玫紅蝴蝶結短裙配珍珠配飾，晚宴轉場換成薄紗仙裙，風格從明艷復古切換到輕盈仙氣，讓粉絲直呼「小公主」。

趙露思在活動中說，非常開心也非常榮幸能成為品牌全球代言人，並表示「在這樣一個馬上要進入北京冬天的日子裡，我們的心都是暖暖的。見到了這麼多漂亮的、帥氣的、熟悉的面孔，讓我覺得非常有安全感」，柔軟的語氣搭配薄紗裙盤髮造型，展現出優雅氣質，親切自然且沒有華麗詞藻的發言，也符合趙露思一向給人的公眾形象。

趙露思出席Valentino活動晚宴。（取材自微博）

范倫鐵諾於11月9日正式宣布趙露思出任全球品牌代言人，官宣時間特別選在上午11時9分，恰好呼應她的生日。據了解，趙露思此次未經過品牌摯友、品牌代言人等合作階段，直接獲得品牌最高級別代言頭銜，也是中國娛樂圈首位以該方式獲得范倫鐵諾全球代言人身分的藝人。

隨著趙露思的加入，范倫鐵諾在華語娛樂圈的代言陣容也有所調整，目前全球品牌代言人包括趙露思及蔡依林，宋祖兒則擔任品牌代言人，歌手黃子弘凡為品牌摯友。

趙露思近兩年歷經健康休養及演藝事業轉型，影視作品曝光相對減少，此次拿下國際精品全球代言人，也為她在時尚領域增添新的商業合作版圖。

趙露思成為Valentino全球品牌代言人。（取材自微博）