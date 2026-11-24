王力宏(左)貴陽演唱會，一男子衝上舞台，擊掌後被工作人員帶離。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 王力宏貴陽站演唱會期間，男觀眾衝上延伸舞台與他擊掌後遭安保帶離，演出未受影響，相關安保與違法爭議也引發討論。

歌手王力宏 「最好的地方Ⅱ」世界巡迴演唱會貴陽站近日開唱，有網友發布現場視頻稱，演出期間一名觀眾走上舞台，與王力宏擊掌後被安保人員帶離，視頻引發關注。據悉，舉辦方、場館未就安保情況回應。

潮新聞報導，視頻顯示，該觀眾從內場一側登上延伸舞台後，站定先雙手合十，隨後向正在演唱的王力宏抬手打招呼；王力宏微微一愣後，回以擊掌，轉身繼續演唱，演唱未出現停頓。數名工作人員隨即上台，將男子帶離。整場演出未中斷，無人員受傷，舞台設備亦未受損。

有網友在視頻下評論：「上來先合十，他也怕嚇到力宏啊。」還有網友質疑現場安保不力。有網友其後補充，擊掌事件過後王力宏繼續表演，現場氣氛維持良好，當晚其餘演出未有受影響。

據了解，貴陽站舞台設有延伸至內場的通道，觀眾區和表演區距離較近。票務平台資料顯示，這次演唱會舞台採用工字型設計，工字兩側為工作人員通道，緊接就是內場。內場門票分1880元（人民幣，下同，約282美元）、1680元、1380元三個價位，越靠近舞台票價越高。

據公開資料顯示，此次演唱會的舉辦單位為北京迷滿文化傳媒有限公司，按大型群眾性活動規範開展，現場配備安保力量，維護整場演出秩序。北京德恆律師事務所李寶坤律師表示，觀眾進入舞台管控區域確屬不當，但處罰按情節分檔。律師強調，即使其面臨的處罰較輕，那也屬於違法行為。