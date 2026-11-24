劉德華罕吐為父心聲，認「老來得女」不容易。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉德華受訪時罕見談及老來得女的心路歷程，也分享新專輯、獻給家人與歌迷的創作理念，以及紅館演唱會與養生習慣。

天王劉德華 （華仔）近日登上香港 新城知訊台節目「開心大派對」，接受主持人薛家燕與思敏專訪，暢談暌違十多年再度推出廣東實體專輯「Above Live」，以及即將登場的「About Life 劉德華巡迴演唱會—香港站」籌備點滴。除了分享新作的製作理念與私下凍齡秘訣，向來極度保護家人隱私的華仔，在談及寫給愛女的新歌時，更罕見敞開心房，坦言「老來得女」的不易與感悟。

噓！星聞報導，華仔在「Above Live」中收錄了6首新歌，其中5首由他親自參與填詞，主題橫跨親情與一路相伴的歌迷，分別獻給爸爸、媽媽、太太、女兒以及所有粉絲。當薛家燕好奇詢問他創作給女兒的歌曲時腦中想著什麼，華仔透露自己是以「第一人稱」的切身角度來書寫，接著笑說：「我都算老來得子……得女嘛！」

這句不小心口誤的「得子」隨即被他糾正成「得女」，逗得現場笑聲連連。薛家燕與思敏立刻稱讚他保養得宜、「完全看不出來」，華仔也幽默自嘲回應：「差不多啦！」

隨後華仔收起笑容，感性分享歌詞中最觸動自己的一段心路歷程。他坦言，因為當偶像的時間太長了，自己一度忘記要有下一代，直到後來真正想要孩子時，才發現並不是那麼容易的事。一旁的薛家燕聽了心有戚戚焉，笑問他當時是不是有「要跟時間賽跑」的感覺，華仔也大笑認同。不過，他在歌詞中特別寫下一句「天都幫我好幾次」，感性表示生活中雖然一切隨緣，但很多珍貴的緣分與經歷，彷彿都是冥冥之中早有安排，一番真情告白讓薛家燕忍不住直呼：「好Sweet！」

除了對家人的深厚情感，華仔也不忘向支持自己長達45年的歌迷告白。他在專輯中寫下新歌「我年輕過」，作為經典歌曲「17歲」的延續，希望在不同的人生階段都能向歌迷親口訴說「我愛你」，傳遞當下的情感連結；他也透露，希望在完成這輪演唱會後，能將「喜歡過我」與幾首新作集結，在未來打造成一齣約45分鐘的音樂劇。

談到即將於12月18日開跑、一連舉辦20場並橫跨跨年夜的香港紅館演唱會，一向疼愛粉絲的華仔特別安排「每唱4場休息1天」。他笑說，這樣不僅自己有時間調整狀態，最重要的是能讓買票進場、或是一直擔心他太過操勞的歌迷朋友更放心，不用邊看演出邊替他捏把冷汗。

面對薛家燕請教多年來維持精實身材與舞台體力的秘訣，華仔大方分享自己長年吃素、平常「餓了才吃」不貪口腹之欲，並養成每天早上健走45分鐘的習慣，甚至連刷牙時都在走動；在片場等戲時幾乎不坐下，就連平時練歌也是站著唱。最後他還不忘發揮幽默本色，對著薛家燕開玩笑說自己這次演唱會要「坐著唱」，再度讓錄音室笑成一片，展現天王私下親民又風趣的一面。