楊帆(左)和姊姊Angelababy合拍MV時模樣清秀。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： Angelababy帶家人到普陀山祈福被偶遇，30歲弟弟楊帆因鬍鬚與造型變化成焦點，昔日清秀少年模樣與現在反差極大，也引發網友熱議與隱私討論。

Angelababy （楊穎）近日與家人前往普陀山祈福時被網友偶遇，網友曬出照片後，同行的親弟弟楊帆反成了焦點。照片中，30歲的楊帆留著絡腮鬍、紮小辮、身材壯實，與2012年客串姊姊MV時的清秀少年形象，形成明顯反差，不少網友直呼「認不出」。

據網友發文，11月中旬在普陀山大殿裡，抬頭看見一個穿白衣服的女性，一頭蓬鬆頭髮披在肩上，帽簷壓低，口罩遮到鼻梁。儘管她看來低調，但網友表示，該女性的肩頸線條，混在燒香的人群裡也挑得出來，就是Baby。旁邊站著她媽媽，前面是兒子小海綿。

再往後半步，一個留絡腮鬍、後腦勺紮了個揪的男性，他穿著灰衣，背著紅背包，身材壯實，肩膀很寬，一開始沒人敢認。後來有網友點破，稱那是Baby 30歲的弟弟楊帆，評論區裡隨即一片難以置信的留言，因為對照楊帆此前出現在螢幕裡的外型，照片裡的他看來差很大，有網友不解：「當年那個清秀少年怎麼活成了這樣？」

網友翻出2012年，Baby與趙又廷合演「第一次」，主題曲「都要微笑好嗎」要拍劇場版MV，由於內容主題是高中暗戀，要找個形象清新的校園男生，Baby推薦了自己還在讀書的親弟弟楊帆，並稱楊帆內向，原本死活不肯，最後她拿了一台PSP當報酬，才把他哄進攝影棚。MV裡，楊帆演少男版宮寧，就是趙又廷的角色，清秀少年的外型令人印象深刻。

楊帆是素人，並非藝人。他畢業於南京大學商學院，性格內向低調，從未打算進入娛樂圈，唯一公開出鏡就是2012年幫姊姊拍攝MV。此次普陀山屬私人行程，有部分網友和粉絲呼籲尊重素人隱私，不必對其外形過度評判。也有網友稱今年8月，楊帆在馬爾地夫時，還是丸子頭、白T造型，這次鬍子造型也可能只是隨性為之。

網友拍下楊帆的造型。(取材自微博)