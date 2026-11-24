「持械入宋」中的「李清照」（劇中化名「李清棠」）被網友盛讚是「從歷史古畫裡走出來的人」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《持械入宋》以AI還原李清照的古典神韻爆紅，憑細膩妝造與文戲互動引發熱議，同時也因改名、穿越設定與人物表現出現正反評價。

近期全網播放量突破120億的現象級AI穿越短劇「持械入宋」再度掀起話題。隨著劇情推進，宋代著名女詞人「李清照」（劇中化名「李清棠」）正式登場，憑藉著清冷沉靜、自帶文人風骨的絕美形象火速出圈，不僅登上熱搜榜單，更被無數網友盛讚簡直是「從歷史古畫裡走出來的人」。

不同於過往影視劇常見的「網紅臉」或過度精緻的濾鏡模板，「持械入宋」製作團隊在塑造李清照時下足了苦功。總策畫張漢生在受訪時透露，為了精準捕捉這位「千古第一才女」的神韻，團隊前後共打磨了超過200張設計圖，經歷無數次推翻與調整仍未達預期，最終在總導演的提議下，決定直接以流傳的宋代仕女古畫作為視覺錨點，透過AI技術高精度還原畫中氣韻。

定裝後的李清照高挽髮髻、側壓金簪、耳垂珍珠墜子，妝造素淨克制，五官保留了些許歷經風霜的溫婉與堅韌，既無刻意磨皮，也無千篇一律的尖下巴，完美詮釋了外柔內剛的古典氣質，讓觀眾驚呼：「連真人電視劇都拍不出的歷史感，竟然在AI短劇裡見到了」。

除了視覺建模大獲成功，扎實的劇情互動更為角色注入了靈魂。劇中五名現代特戰隊員帶著有限彈藥穿越回靖康之變前夕，試圖在歷史枷鎖中尋找生機。當主角王浩川在七夕宴上與「李清棠」相遇並展開「論詞」對決時，兩人從陳師道一路聊到蘇軾「以詩為詞」的文學爭議，劇中的李清照展現出頂尖文人獨有的篤定判斷與較真風骨，並非等待主角拯救或單純附和的「工具人」，極具深度的文戲成功激起觀眾對那段意難平歷史的強烈共鳴。

然而，隨著角色暴紅，劇中細節也引發兩極討論。部分網友吐槽主角王浩川面對歷史偶像時態度過於冒昧，見面便直呼「清照姐」，甚至在酒酣耳熱之際脫口背出岳飛的「滿江紅」並硬著頭皮「甩鍋」給西北將軍，舉動略顯「油膩」與出戲；此外，由於審查機制限制，劇中將「李清照」改名為「李清棠」、宋朝各國代稱「東南西北境」，也意外掀起了大眾對於歷史真實性與創作尺度的熱烈思辨。無論評價如何，「持械入宋」無疑已用誠意與技術，為AI短劇的歷史人物塑造立下了全新標竿。