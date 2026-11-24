AI短劇「醜狐」首集上線短短3天全網播放量便突破1億大關。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： AI短劇《醜狐》以中式恐怖與獨特審美爆紅，3天播放破1億，並由夜夢人一人完成全流程製作，成為AI影視領域的話題黑馬。

改編自清代志怪小說「聊齋誌異」同名篇目的AI短劇「醜狐」近日強勢洗版社群平台，首集上線短短3天全網播放量便突破1億大關，成為AI影視領域的最新現象級黑馬。不同於市面上常見的唯美古風或甜寵AI短劇，「醜狐」大膽以「醜」作為視覺核心，結合冷峻克製的中式微恐美學與深刻的人性隱喻，成功在流水線作品中殺出一條血路。

全劇共計8集、總時長不到50分鐘，令人驚豔的是，從腳本撰寫、AI繪圖生成、配音到後期剪輯，全流程皆由創作者「夜夢人」一人獨立完成。據了解，夜夢人曾跑過劇組並擔任紀錄片導演，隨後進入大型網路公司擔任AI產品經理，直至今年初才辭職全心投入AI內容創作。

在視覺呈現上，夜夢人最初也曾設計過美艷動人的狐妖版本，但重讀原著中「衣服炫麗而顏色黑醜」的描述後毅然推翻重做，刻意拉長角色面部比例，營造出「乍看就醜」的高辨識度，並融入水墨質感與懷舊港片氛圍，被網友盛讚為「用AI完美復刻中式恐怖」。

除了風格獨樹一幟，劇中「遇善則美，遇惡則醜」的鏡像設定更是直擊人心。女主角狐妖原本容貌清麗，卻因真心屢遭書生與世人踐踏利用，最終心如死灰、容貌逐漸變得醜陋。劇中一句台詞「人一旦寒心臉是會跟著變的」迅速在網路上瘋傳，引發無數觀眾對職場高壓與情感消耗的強烈投射。

對此，夜夢人受訪時透露，這句出圈台詞的靈感其實源自自己過去辛苦工作導致面相變化的親身感受，並未料到會引起如此龐大的共鳴，他也特別澄清，希望觀眾不要因此對婚姻或愛情產生畏懼。值得一提的是，「醜狐」原本僅規畫兩集，因評論區湧入大量網友「催更」，創作者才決定續寫至8集，並特別加入和尚一角與狐妖產生善意羈絆，藉此平衡前兩集過於暗黑的人性描寫。

雖然部分網友笑稱「醜狐越看越像老闆」，也有原著粉認為劇版偏重情感敘事、略為弱化了原著的處世思辨，但「醜狐」無疑為單人AI創作樹立了全新標竿，證明好故事與獨特審美依然是內容破圈的關鍵。