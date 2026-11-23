舒淇拿下金馬最佳新導演，馮德倫把公仔移位給老婆放獎座。(取材自馮德倫IG、聯合報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 舒淇以自編自導電影《女孩》奪得金馬最佳新導演後，因家中獎盃擺放空間與馮德倫的水桶俠公仔上演逗趣互動，馮德倫也親自搬走公仔回應愛妻。

舒淇 首度自編自導電影「女孩」一舉拿下第63屆金馬獎最佳新導演，夫妻倆也意外因為獎盃擺放位置上演逗趣互動。舒淇日前受訪時，公開喊話丈夫馮德倫把心愛的原創公仔「水桶俠」（Bucket Man）收起來，騰出空間放她的新獎盃。沒想到馮德倫23日真的照辦，還親自上傳18秒影片記錄收公仔過程，寵妻又無奈的模樣讓網友笑翻。

舒淇在金馬獎慶功宴受訪時，被問到家中是否有足夠空間擺放獎盃，談起先前馮德倫曾抱怨家裡沒地方放，還希望她把Labubu收起來，她立刻笑著反擊：「他把他的那個水桶俠（Bucket Man）收起來，就其實還滿大的。」至於丈夫會不會羨慕她拿下這麼多獎，她先是得意回應：「那也沒辦法。」隨後又甜蜜表示，馮德倫其實很為她開心，也相當以她為榮。

面對愛妻公開點名，馮德倫23日隨即在社群平台發布一段18秒短片。影片一開始，他坐在電視機前，神情帶著幾分無奈地看著舒淇獲獎的消息，接著鏡頭轉向擺放各式獎座的展示櫃，只見他走到櫃前，默默將自己的紅色「水桶俠」公仔整尊搬走，替老婆的新金馬獎座騰出位置。整段影片沒有多餘台詞，卻把夫妻間的幽默互動表露無遺。

舒淇花了10年完成「女孩」劇本，這次首度執導長片便獲得金馬獎肯定。事實上，先前她在釜山影展及香港電影編劇家協會獲得肯定時，馮德倫就曾開玩笑抱怨：「又拿？！好啦，我將我的公仔挪走。」如今再度上演收公仔讓位的戲碼，也讓粉絲看見兩人相處的可愛一面。

至於舒淇口中的「水桶俠」，是馮德倫親自創作的原創角色，也是他相當珍愛的作品，曾獲得「Rising IP大獎」。如今為了愛妻的金馬獎座，馮德倫真的把心愛公仔移開，夫妻倆一來一往的互動，既有趣也展現結婚多年依舊甜蜜的好感情。