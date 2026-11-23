舒淇的金馬獎要放哪？嫌公仔太大礙事 老公馮德倫乖乖搬走
舒淇以自編自導電影《女孩》奪得金馬最佳新導演後，因家中獎盃擺放空間與馮德倫的水桶俠公仔上演逗趣互動，馮德倫也親自搬走公仔回應愛妻。
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舒淇以自編自導電影《女孩》奪得金馬最佳新導演後，因家中獎盃擺放空間與馮德倫的水桶俠公仔上演逗趣互動，馮德倫也親自搬走公仔回應愛妻。
舒淇首度自編自導電影「女孩」一舉拿下第63屆金馬獎最佳新導演，夫妻倆也意外因為獎盃擺放位置上演逗趣互動。舒淇日前受訪時，公開喊話丈夫馮德倫把心愛的原創公仔「水桶俠」（Bucket Man）收起來，騰出空間放她的新獎盃。沒想到馮德倫23日真的照辦，還親自上傳18秒影片記錄收公仔過程，寵妻又無奈的模樣讓網友笑翻。
舒淇在金馬獎慶功宴受訪時，被問到家中是否有足夠空間擺放獎盃，談起先前馮德倫曾抱怨家裡沒地方放，還希望她把Labubu收起來，她立刻笑著反擊：「他把他的那個水桶俠（Bucket Man）收起來，就其實還滿大的。」至於丈夫會不會羨慕她拿下這麼多獎，她先是得意回應：「那也沒辦法。」隨後又甜蜜表示，馮德倫其實很為她開心，也相當以她為榮。
面對愛妻公開點名，馮德倫23日隨即在社群平台發布一段18秒短片。影片一開始，他坐在電視機前，神情帶著幾分無奈地看著舒淇獲獎的消息，接著鏡頭轉向擺放各式獎座的展示櫃，只見他走到櫃前，默默將自己的紅色「水桶俠」公仔整尊搬走，替老婆的新金馬獎座騰出位置。整段影片沒有多餘台詞，卻把夫妻間的幽默互動表露無遺。
舒淇花了10年完成「女孩」劇本，這次首度執導長片便獲得金馬獎肯定。事實上，先前她在釜山影展及香港電影編劇家協會獲得肯定時，馮德倫就曾開玩笑抱怨：「又拿？！好啦，我將我的公仔挪走。」如今再度上演收公仔讓位的戲碼，也讓粉絲看見兩人相處的可愛一面。
至於舒淇口中的「水桶俠」，是馮德倫親自創作的原創角色，也是他相當珍愛的作品，曾獲得「Rising IP大獎」。如今為了愛妻的金馬獎座，馮德倫真的把心愛公仔移開，夫妻倆一來一往的互動，既有趣也展現結婚多年依舊甜蜜的好感情。
舒淇是憑首度自編自導的電影《女孩》，拿下第63屆金馬獎最佳新導演。這也是她長年醞釀、花了10年完成劇本後，首次執導長片就獲得的重要肯定。 她在受訪時提到家中擺放空間不足，想為新得的金馬獎座騰位置，所以公開喊話馮德倫把心愛的原創公仔「水桶俠」先收起來，讓展示櫃空出來放獎盃。 馮德倫23日真的照辦，還上傳18秒影片記錄自己把紅色水桶俠公仔搬走的過程。影片沒有多餘台詞，卻呈現他寵妻又無奈的反應，也讓粉絲感受到兩人多年來的甜蜜互動。
精華 FAQ
舒淇是憑首度自編自導的電影《女孩》，拿下第63屆金馬獎最佳新導演。這也是她長年醞釀、花了10年完成劇本後，首次執導長片就獲得的重要肯定。
她在受訪時提到家中擺放空間不足，想為新得的金馬獎座騰位置，所以公開喊話馮德倫把心愛的原創公仔「水桶俠」先收起來，讓展示櫃空出來放獎盃。
馮德倫23日真的照辦，還上傳18秒影片記錄自己把紅色水桶俠公仔搬走的過程。影片沒有多餘台詞，卻呈現他寵妻又無奈的反應，也讓粉絲感受到兩人多年來的甜蜜互動。
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