余文樂自曝有嚴重恐慌症，一度不敢開車及搭飛機。（取材自沖浪桃浦萬微博）

AI摘要 文章摘要整理： 余文樂在節目中坦承多年受恐慌症與軀體化困擾，曾開車時手抖冒冷汗、甚至害怕搭機，如今選擇放慢工作步調，優先照顧身心健康。

香港 男星余文樂「軀體化嚴重到不能開車」登上熱搜。他近日登上湖南衛視訪談節目「背後」，罕見談及多年來的身心健康問題，透露年輕時因演藝事業暴紅，長期承受負面新聞及輿論壓力，逐漸出現恐慌症，嚴重時開車途中突然手抖、冒冷汗、呼吸困難，只能緊急變換車道停靠路邊，甚至一度不敢開車及搭飛機。

綜合媒體報導，現年45歲的余文樂回憶，20至30歲正值事業高峰期，當時八卦周刊經常追蹤他的生活，接受媒體訪問時說過的話也屢遭斷章取義。長期處於高壓環境，令他情緒變得暴躁，容易看什麼都不順眼，過去更經常被外界批評擺「臭臉」。

他表示，當時並不知道身心已經出現警訊，後來情況愈來愈嚴重，甚至走進有數十人的化妝間，也會立即感到不舒服，第一個念頭就是想轉身離開。

余文樂透露，恐慌症發作時，雙手會不受控制地顫抖、全身冒冷汗，甚至感覺無法呼吸。其中一次在開車途中突然發作，他只能打開警示燈，緊急靠邊停車。這段經歷令他留下陰影，一度不敢再開車。

搭飛機同樣讓他恐懼。余文樂早在2021年曾透露，自己在飛機上突然手腳發麻、呼吸困難，感覺快要窒息。2023年出席台灣品牌活動時，他曾回憶，約在2017年結婚前赴法國拍攝廣告，飛機剛起飛便突然喘不過氣，甚至慌張要求下機。

余文樂也坦言，過去因為害怕訪談內容再次遭到曲解，逐漸減少接受採訪及公開露面，即使因此失去曝光機會，也不願勉強自己。

近年他放慢演藝工作步調，不再追求昔日的曝光率與作品數量，而是希望等待真正適合自己的角色及合作機會。他也坦然接受，這樣的生活選擇可能意味著難以重返事業巔峰。相比名氣與成就，如今他更重視身心狀態及生活品質。

余文樂自曝有嚴重恐慌症，一度不敢開車及搭飛機。（取材自微博）