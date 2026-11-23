佘詩曼(後)日前在社交平台曬出給母親慶生的照片。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 佘詩曼近日替76歲母親Lily姐慶生，準備服裝與蛋糕並全程陪伴，展現深厚母女情；同時也帶出她多年來照顧母親、支持家人的孝順故事。

香港 女星佘詩曼日前在社群平台分享替母親Lily姐慶生的照片，並寫道：「我們家的美女過生日了，I love you說三遍。」76歲的Lily姐身穿橘色新中式上衣，氣色紅潤，母女倆親密依偎，流露好感情。佘詩曼一向孝順，近年母親健康狀況反覆，她不僅經常陪伴母親出席聚會，也租下年租金 200萬港元(約170萬人民幣、25.5萬美元)的豪宅，讓母親有更舒適的養病環境。

自媒體「毒舌大婊姐」報導，佘詩曼特地為母親準備橘色新中式上衣，衣服色彩鮮明、剪裁俐落，讓Lily姐看來貴氣又精神。慶生現場不只有佘詩曼準備的雙層生日蛋糕，還有朋友送來的草莓蛋糕，蛋糕上寫著「Happy Birthday Lily」，可見母親在親友間人緣甚好。

Lily姐年輕時曾任香港電台DJ，個性開朗，交遊廣闊。生日月期間，她也和多年好友聚會，資深藝人吳麗珠分享聚餐照片。佘詩曼全程陪伴母親，與長輩們合照，也幫忙招呼親友。古天樂母親、吳麗珠、馬海倫、呂有慧、羅艷卿、周家怡及資深傳媒人汪曼玲等人，都是Lily姐相識多年的朋友。

佘詩曼的父親在她五歲時因車禍去世，當時弟弟還在母親腹中。Lily姐獨自接手貿易事業，扶養三名子女長大。佘詩曼曾在瑞士修讀酒店管理，原本打算回港進入五星級酒店工作，後來在母親建議下參加香港小姐競選，獲得季軍後簽約TVB，逐步成為當家花旦。