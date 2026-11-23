「兩京十五日」由成毅飾演身陷逃亡危機的明代皇太子朱瞻基。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《兩京十五日》收視與熱度開盤亮眼，卻因成毅台詞表現與劇情設定引發兩極評價，從表演爭議一路延燒到歷史合理性討論。

古裝大劇「兩京十五日」開播後熱度與收視迅速登頂，但評價兩極；不少觀眾批評主演成毅原聲台詞「黏糊」、「張不開嘴」，不看字幕難以聽清，「嘴裡像勾芡了一樣」，且搖頭晃腦的表演像「公公」，與歷史上朱瞻基的形象嚴重脫節；支持者則認為成毅聲線隨角色成長而變化，貼合劇中人物設計，懷疑是營銷號帶風向。而朱瞻基十五天就從南京到北京，也引來質疑，驚動官媒人民日報也發聲評論，詳細解析。

11月20日，「兩京十五日」於CCTV-8等平台開播，收視率迅速破2，平台熱度突破9300，雲包場座位數超65萬，數據表現亮眼。然而，豆瓣短評區湧現大量一星與五星評價，「難看」話題一度登上熱搜，科技博主吐槽劇情後也被捲入粉黑大戰，口碑撕裂明顯。

傅詩淇(成毅)飾演的朱瞻基（左）及林更新飾演的吳定緣（右）。（取材自微博）

其中，大量觀眾反映不看字幕難以聽清台詞，成毅咬字被形容為「黏黏糊糊」、「像含著東西說話」，中氣不足，缺少太子應有的威嚴感，有評論直言「很久沒聽到這麼差的台詞了」，並指出搖頭晃腦、皺眉嘟嘴的表演方式，有損角色氣場。

另一派則認為成毅的台詞是隨朱瞻基身分處境變化而調整，摒棄了播音腔，呈現出前期的慵懶高傲到後期的疲憊堅定，情緒張力飽滿；有劇評稱其塑造了朱瞻基的多面性，情緒層次分明，是服務角色的「生活化表演」，非一成不變的播音腔。有博主用剪映自動識別字幕測試，發現成毅台詞在背景音樂干擾下仍被AI較精準轉寫，表明其吐字清晰度實際可能達標。

另外，對於劇中的太子朱瞻基與捕快吳定緣、女醫蘇荊溪、行人于謙結伴北上，一邊躲避追殺，一邊趕在局勢失控前，十五天從南京回到北京，也引來部分網友質疑，以當時古人的交通來說，兩京約2千里的路程要在十五日內完成，無異平均每天要跑近150里，是古代交通條件下的生理極限。

對此，人民日報也發文解析，指在真實歷史中，朱瞻基確實是在短時間內從南京趕回北京繼位的，但並沒有「十五天」這個硬性時限，「十五天」是馬伯庸小說的文學設定，不是古代常規趕路標準。

網友特別繪製「兩京十五日」極限奔喪地圖解析。（取材自微博）