梁朝偉（左）在飛機上被粉絲要求合照。（取材自threads）

AI摘要 文章摘要整理： 梁朝偉搭機時被粉絲巧遇坐在隔壁，對方緊張求合照獲親切答應，低調隨和的表現也引發網友熱議。

64歲香港 影帝梁朝偉 近日搭飛機時，被粉絲「野生捕獲」，更巧合的是，對方座位就在梁朝偉隔壁。粉絲事後在社群平台分享偶遇經過，透露不久前才看完梁朝偉主演的電影「你是不會當樹嗎」（Silent Friend），沒想到這麼快就能與偶像近距離相遇，興奮直呼：「這機率到底有多低。」

綜合媒體報導，該名網友表示，當天發現梁朝偉就坐在身旁時，內心相當激動，但一路上努力克制興奮心情，直到飛機準備降落，才終於鼓起勇氣詢問能否合照。他坦言，當時緊張到雙手發抖，幸好梁朝偉親切答應，讓他直呼本人非常友善，至今仍覺得相遇過程相當不真實。

從網友分享的合照可見，梁朝偉當天打扮相當低調，戴著深灰色鴨舌帽及太陽眼鏡，身穿淺灰色運動外套，肩背背包，整體造型輕便休閒，與一般旅客沒有太大分別。面對鏡頭，他露出溫和笑容，神情輕鬆。

網友也感謝梁朝偉多年來帶給觀眾許多精采作品，表示剛看完電影仍沉浸在劇情帶來的感動中，沒想到隨即就能在現實生活中遇見本人。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人羨慕樓主的好運，認為能與國際影帝坐在隔壁實在難得，也有人稱讚梁朝偉私下作風低調、親切隨和，搭機穿著樸實卻難掩明星氣質。

事實上，演藝圈不少藝人都曾被民眾在公共場合偶遇，舒淇、高海寧、任達華及譚詠麟等人，也曾因親民互動獲得網友稱讚。梁朝偉這次在機上大方答應合照，再度展現影帝私下沒有架子的一面。

2026金馬電影大師課，金馬影帝梁朝偉率先開講。（圖／金馬執委會提供）