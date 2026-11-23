陳偉霆以一套訂製粉色鎧甲造型登場，上半身大面積鏤空的設計，將八塊腹肌送到粉絲眼前。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 陳偉霆在澳門舉辦41歲生日會，以粉色鎧甲露腹肌造型和高互動福利引爆熱搜，現場同時有家人助陣與回憶殺橋段。

陳偉霆於近日在澳門 舉辦「Crazy Party」41歲生日會，以一套訂製粉色鎧甲造型登場，上半身大面積鏤空的設計，將八塊腹肌送到粉絲眼前，還直接以一句「太懂大家想看什麼」讓粉絲伸手觸摸腹肌，現場頓時荷爾蒙爆棚，尖叫聲幾乎掀翻屋頂。「英皇到底虧了多少陳偉霆要穿成這樣」、「陳偉霆讓粉絲摸腹肌」多個相關話題迅速登上熱搜，這場生日會也因此被粉絲封為「年度最佳粉絲福利」。

這場生日會於11月21日在澳門新濠影匯綜藝館舉辦，陳偉霆身上這套粉色鎧甲，是生日會專屬訂製舞台造型，配合開場曲「戰士」設計，粉色與硬挺金屬線條形成反差，造型中段鏤空直接露出腹肌，被網友形容為「粉色鎧甲勇士（露腹肌版）」、「富有且慷慨」。後續他還換上真空背帶褲造型唱跳「野狼disco」，並全開麥完成多首曲目，讓現場粉絲嗨翻。

陳偉霆讓粉絲伸手觸摸腹肌。（取材自微博）

此前直播中，曾有粉絲開玩笑問，生日會上的福利是否是「排隊摸腹肌」，當時他只是調侃回應；沒想到，生日會現場，他直接走下舞台，牽起粉絲的手觸碰腹肌，兌現了玩笑，讓粉絲們驚喜到當場尖叫，大喊「老公」，陳偉霆 還對此回應「男朋友可以很多，但老公只有一個」，讓粉絲直呼甜到了。陳偉霆散場前還不忘提醒：「是生日會，不是夜總會。」

生日會後的秀後派對上，陳偉霆又延續了這份「慷慨」，他親自餵粉絲喝酒，演唱時再次讓觀眾觸摸腹肌，一系列舉動讓「男菩薩」這個稱號迅速在網絡上擴散開來。有網友直言：「現場值回票價。」從舞台造型到互動環節，陳偉霆顯然清楚粉絲期待什麼，也毫不吝嗇地給出了回應。

但這份「大方」背後，是外人難以想像的長期自律。為出演「九門」中的張啟山，他曾提前一年開始塑形，先增重30斤再脫水減脂，用極端方式調整身體狀態；拍攝期間無論收工多晚都堅持健身，飲食嚴格到用電子秤計算克數。早年拍電影時，他也曾為角色需要，斷糖斷碳兩個月。此次生日會上，舞台上任何一個動作，都能看到他雕塑般的肌肉線條，荷爾蒙幾乎溢出屏幕。

生日會上也有溫馨的一面。陳偉霆的媽媽、姊姊及侄子、侄女都到場支持，侄子以薩克斯風伴奏合作粵語歌；唱到「劍傷」時，陳偉霆一度紅了眼眶，大屏幕同步放出當年「古劍奇譚」陵越的畫面。

陳偉霆在41歲生日會上秀八塊腹肌。（取材自微博）