大陸作家文吉兒上友情綜藝節目《後會友期》，成為網友熱議人物。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 網友熱議《後會友期》第6期互動張力，博主「一個長期暈倒患者」改以狼人殺視角解析節目，將文吉兒視為狼人，並拆解其他嘉賓的陣營與攻防。

被網友直呼「比戀綜還好看」，以友情為主題的陸綜「後會友期」開播後掀起熱論，而近期第6期播出後，嘉賓之間微妙的互動與對話火藥味成為觀眾討論焦點。網路上以人格解析為主的大陸博主「一個長期暈倒患者」上線新的分析影片，不再沿用網路上常見的心理學標籤套路，而是以「狼人殺」遊戲視角切入，將文吉兒定位成「狼人」，把整集節目形容為一場「1個狼人、3個預言家、4個平民」的真人版1V7高難度對決。

據噓！星聞報導，「一個長期暈倒患者」在影片一開頭便笑說，近期關於自戀型人格障礙（NPD）的討論已經讓人看到審美疲勞，不如換個方式，直接站在文吉兒這個「狼人」的立場，看看她眼中的其他7位嘉賓究竟分別拿了什麼牌。在她的分析裡，文吉兒面對的幾乎是一場隨時可能被公投出局的逆風局，因為場上不僅有3位警覺性極高的「預言家」，就連原本看起來好說話的「平民」也逐漸看清風向。

在「預言家陣營」方面，張萌被點名是全場最關鍵的角色之一。「一個長期暈倒患者」回顧兩人過往在文化類節目的互動，認為文吉兒對張萌早有戒心，而張萌在「後會友期」初期原本還處於「收著打」的狀態，多半只是私下提醒身邊人如何自我保護；但經過餐桌等待吃飯等事件後，張萌似乎徹底被激出戰鬥力，開始轉守為攻，不僅在談話間精準帶節奏，更成為推波助瀾的重要推手。

同樣被歸類為「預言家」的還有馬天宇與許飛。影片指出，眾人在餐廳又餓又累、沒有手機可滑只能乾等開飯時，馬天宇臉上幾乎藏不住情緒，面對遲來的招呼也冷淡回應「不想吃、沒胃口」，更不時透過眼神或小動作向身邊的年輕夥伴傳遞訊號；許飛則因經歷過演藝圈風波、抗壓性強，在餐桌上有來有往、接話反應極快，和馬天宇、張萌之間甚至出現「一開團就秒跟」的默契，被形容為完全不好糊弄的硬派玩家。

至於另外4位「平民陣營」成員的表現同樣各有看點。最受矚目的莫過於態度大轉變的王子璇，「一個長期暈倒患者」認為，王子璇起初確實心軟，容易被表面的親近感打動，但聽完張萌的分析後逐步清醒，到了第6期更是火力全開，不只拋出「不想做朋友」升級版宣言，還順勢點出火車包廂安排等細節，面對報價爭議時更直接亮出「有聊天紀錄」反擊，從原本的被動挨打一路逆襲成反攻主力。

其餘3位平民中，最年輕的「青稚」被形容為心思單純的任務型玩家，滿腦子只想著把交代的事情做好，不太會去揣摩複雜的話中話；白小純則因在多場互動中配合度極高，被視為標準的順從型平民；而與許飛有著多年過往心結的厲娜，雖然在人際判斷上較容易受情緒或他人說法牽動，但每當場上暗流湧動時，她卻常常專注於眼前美食、忙著吃飯，反而意外避開了不少正面交鋒。透過這套生動的「狼人殺」視角，整集節目裡那些微妙的表情變化與對話機鋒，也彷彿被重新畫上了重點，讓觀眾追起綜藝來多了一層看熱鬧的樂趣。